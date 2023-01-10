Как справиться со стрессом у ребенка: простые упражнения от Минздрава
Полномасштабная война стала причиной стресса у украинских детей. При этом никто не отменял жизненные обстоятельств, которые и в мирное время наносят урон психологическому здоровью малышей.
В Министерстве здравоохранения Украины дали советы, как можно снизить уровень тревожности ребенка. Инструкция, которую опубликовали в социальных сетях ведомства направлена не только на терапию, но и а физическое развитие детей. Кроме того, они смогут знатно повеселиться.
Автором антистресс-упражнений является врач-психотерапевт Сергей Мищук. Взрослым также рекомендуют выполнять их вместе с детьми.
"Дыхание животом"
1. Стоя или лежа положите руки ладонями на живот.
2. Медленно дышите, наблюдая, как живот поднимается и опускается у вас под руками.
3. Сделайте медленный вдох и одновременно несильно держите живот руками.
4. Медленный выдох – одновременно несильно нажмите на живот.
Выполните 10-12 циклов дыхания в комфортном для вас темпе.
"Трясци"
Упражнение выполняйте стоя.
1. По очереди двигайте ногами, максимально стряхивая расслабленную ногу.
2. Сначала выполните движения вперед по очереди правой и левой ногами.
3. Повторите те же движения в направлении назад.
4. Выполните упражнение 10-15 раз для каждой ноги в разных направлениях.
"Тополя на ветру" ("Потягун")
Выполняйте упражнение стоя с ровной спиной, ноги на ширине плеч.
1. Плавно поднимите правую руку вверх.
2. Тяните правую руку вверх ребром, будто пытаетесь давить на небо, а левую руку – вниз в противоположном направлении.
3. Вдохните и выдохните несколько раз.
4. Оставайтесь в таком положении – представьте, что вы – дерево, которое расшатывает ветер.
5. Пошатайтесь вправо-влево 10-15 раз.
6. Во время очередного вдоха медленно выйдите из позы и положите руки ладонями на грудь. На выдохе – медленно опустите руки вниз.
7. Сделайте 2-3 цикла дыхания для отдыха и повторите упражнение в другую сторону.
"Топор" (упражнение на напряжение и расслабление)
Выполняется стоя.
1. Представьте, что у вас в руках топор, при помощи которого нужно разрубить дрова.
2. Глубокий плавный вдох. Руки, сложенные одна к другой, будто держат топор, заведите за голову и согните в локтях.
3. Пытайтесь максимально напрячь руки и давить одной на другую.
4. С сильным активным выдохом, максимально напрягая мышцы рук, сделайте резкое движение вперед, будто пытаясь разрубить топором воздух.
5. Повторите упражнение 10 раз.
Ранее OBOZREVATEL писал о техниках, которые помогут быстрее уснуть. Стоит обратить внимание на йогу-нидру и "квадратное дыхание".
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