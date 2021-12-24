Как создать надежный пароль и не стать жертвой мошенников: главные правила

Надежные пароли лучше защищают учетные записи пользователей и их личную информацию. Защитить свои аккаунты от взлома можно, придерживаясь ряда рекомендаций.

Как написал портал n26, в наши дни киберпреступность – серьезная проблема. И хотя кража личных данных может происходить разными способами, надежный пароль по-прежнему может быть эффективным сдерживающим фактором для хакеров.

Киберпреступники могут проводят так называемые "словарные атаки".

"С помощью передовых автоматизированных систем хакеры пытаются угадать идентификаторы пользователей, пробуя множество комбинаций часто используемых адресов электронной почты и паролей. Если ваш пароль простой, хакерам будет просто найти его в словаре паролей", – предупредили специалисты.

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Создание уникального пароля с нуля может вызывать затруднения, а оценка его надежности часто бывает сложной задачей. К счастью, есть несколько методов, с помощью которых вы можете создать надежный и легко запоминающийся пароль.

Избегайте повторений или числовых последовательностей

Многие люди попадают в ловушку использования повторяющихся чисел или последовательностей при создании новых паролей. В этом есть смысл: чем легче запомнить пароль, тем меньше вам придется беспокоиться о том, чтобы пройти всю процедуру "Забыли пароль".

Но, как бы легко это ни было, в этой стратегии есть серьезная проблема. Если ваш пароль состоит из повторяющихся элементов или ряда цифр, хакерам, вероятно, будет легче его угадать.

Некоторые хакеры могут использовать сложные алгоритмы для взлома паролей пользователей, и одна вещь, на которую обращают внимание эти алгоритмы, – это повторение.

Вывод: смешивайте пароли, сочетая строчные буквы с прописными и добавляя цифры и специальные символы.

Не используйте слова или числа, которые относятся к вам самому

Важно избегать использования чисел или слов, которые имеют прямое отношение к вам или вашим привычкам - например, даты рождения, адреса. Эту информацию кибер-злоумышленникам легко найти, что позволяет им использовать ее для изучения комбинаций, составляющих ваш пароль.

"Давайте возьмем пример общедоступной учетной записи Instagram. Хакеры могут легко обнаружить город, в котором вы живете, или место, где вы проводите большую часть своего отпуска. Если вы часто бываете в Марселе, их системы будут сосредоточены на этом городе и попытаются проверить, есть ли это место в вашем пароле. Если вы используете Marseille1313, ваш пароль будет легко угадать", – объяснили эксперты.

Помните: чем больше информации о вас есть у хакера, тем выше вероятность того, что ему удастся взломать ваши аккаунты.

Ключевой вывод: избегайте использования любых слов или цифр, которые хакер может легко найти и связать с вашей личностью, например, ваш адрес, номер телефона или дата вашего рождения.

Избегайте последовательностей, которые образуют "узор" на клавиатуре.

Уже говорили о важности избегания последовательностей и повторений, но есть еще одна форма "паттерна", которая может показаться не такой очевидной. Это связано с уникальным расположением символов на клавиатуре.

Последовательности вроде QWERTY могут не значить ничего, кроме раскладки вашего компьютера, но хакеры знают, что многие люди склонны выбирать свои пароли на основе общих шаблонов клавиатуры. Вот некоторые из наиболее распространенных паролей, вводимых с клавиатуры:

Прямые последовательности, такие как qwerty, asdfgh и zxcvb.

Вертикальные последовательности, такие как 1qaz, 2wsx и 3edc.

Параллельные последовательности, такие как asdf123 и 345ertdfg.

Все приведенные выше примеры кажутся случайными, но хакеру их относительно легко угадать.

Вывод: обратите внимание на последовательности на клавиатуре и убедитесь, что ваши пароли не содержат общих последовательностей символов, образующих легко различимый узор. То, что человеческому глазу может показаться случайным, легко может быть взломано алгоритмом.

Используйте свое творчество, соединяя случайные слова и числа.

Один из способов повысить безопасность вашего пароля – это выбрать случайную последовательность, которая означает что-то особенное для вас – и только для вас. Вы можете подумать о том, чтобы начать с последовательности, состоящей из четырех полных слов, взятых из разных контекстов вашей жизни.

Как это выглядит на практике? Давайте попробуем это в качестве упражнения:

Подумайте о двух ваших любимых песнях в разных жанрах.

Подумайте о своем любимом тексте в каждой из этих песен.

Теперь соедините эти два разных текста вместе, чтобы получилась забавная и запоминающаяся комбинация. Чем страннее и глупее, тем лучше.

"То, что вы только что сделали, основано на вашем собственном творчестве и интересах, чтобы создать причудливую последовательность слов, которую любому хакеру будет сложно угадать. Если вы хотите сделать свой пароль еще более надежным, попробуйте добавить цифры и символы. Вы даже можете создать собственный "узор", добавив случайный символ между буквами или словами", – сказали эксперты.

Главный вывод: чтобы избежать атак хакеров, откажитесь от использования чисел, слов или другой информации, которая напрямую связана с вами и вашими привычками. Вместо этого проявите творческий подход и попытайтесь собрать воедино тексты песен, названия фильмов или цитаты из ваших любимых книг.

Не используйте один и тот же пароль на разных платформах.

Запоминание паролей может оказаться трудным, если вы оставите это на усмотрение собственной памяти. Вот почему многие люди, как правило, придумывают хороший и надежный пароль, а затем просто повторно используют его во всех своих учетных записях.

Однако простота не всегда означает безопасность. Хакеры знают, что использование одного и того же пароля для разных учетных записей и платформ – обычная практика, поэтому они следят за этим.

Ключевой вывод: хотя проще использовать один пароль для нескольких учетных записей, это делает все эти учетные записи менее безопасными. Рекомендуется иметь уникальный пароль для каждой учетной записи в интернете.

Как часто нужно менять пароли?

Вопрос о том, как часто следует менять пароли, является предметом дискуссий. Если это достаточно сложно, в этом нет необходимости. Но если есть какие-либо сомнения относительно того, имеет ли третья сторона доступ к вашим данным, пароль следует немедленно изменить.

"Если вы считаете, что третье лицо могло получить доступ к вашему банковскому счету, рекомендуется заблокировать вашу карту и немедленно связаться с отделом обслуживания клиентов вашего банка", – добавили специалисты.

Это хорошая идея – использовать генератор паролей?

Вы можете найти в интернете множество генераторов паролей, которые случайным образом предоставляют вам словосочетания, числа и специальные символы для создания надежного пароля "под ключ". Хотя эти генераторы могут быть полезны, предлагаемые ими пароли часто невозможно запомнить.

Вместо использования простого генератора паролей вы можете рассмотреть возможность использования менеджера паролей.

"Менеджеры паролей очень важны. Никто не должен запоминать все свои пароли. Менеджер просит вас запомнить только один пароль, который затем позволяет вам получить доступ к остальным, хранящимся в зашифрованном виде", – рассказали инженеры.

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