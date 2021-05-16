Давно хотел написать пост про такую интересную тему, как советские вытрезвители. Тема, кстати, весьма неоднозначная, я даже как-то делал опрос на эту тему у себя в facebook, и мнения разделились — часть читателей посчитала, что это однозначный ужас и кошмар, а другая часть высказала мнение, что не всё так плохо — "трезвяки" иногда спасали жизни валяющимся на улице алкашам, плюс действовали в качестве "аппарата устрашения" на алкоголиков в целом, – пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем персональном блоге Мirovich.media.

Лично я не могу согласиться с последними утверждениями — может быть, какие-то отдельные случаи "спасения жизней" и были, но бывали нередки и случаи, когда милиционеры просто "для выполнения плана" хватали и тащили в вытрезвитель людей в крайне лёгкой степени опьянения (с последующим сообщением о происшествии на работу), а нередко пьяниц в вытрезвителях попросту избивали.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о вытрезвителях в СССР.

Для начала, как водится, немного истории. Вытрезвители существовали ещё во времена Российской Империи — первое заведение такого плана открылось в Туле в 1902 году — его открыл местный врач Фёдор Архангельский про поддержке городской Тульской Думы. На открытии вытрезвителя Архангельский произнес речь о том, что с пьянством надо бороться, так как оно ведёт к деградации и вырождению, а также к экономическому разорению.

Дореволюционный тульский вытрезвитель назывался "Приют для опьяневших" — он занимал помещение, состоящее из двух отделений — амбулатории для алкоголиков и приюта для их детей. В штате приюта были фельдшер и кучер — кучер ездил по городу и собирал пьяниц (чаще всего — перепившихся рабочих тульских оружейных заводов), а фельдшер занимался их состоянием.

В СССР вытрезвители стали открываться в начале 1930-х годов, а в начале 1940-х по личному приказу Берии были выведены из Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД. Вытрезвители работали до самого конца СССР и даже пережили его на пару десятилетий — в России последний вытрезвитель был закрыт в 2011 году. Из стран "бывшего соцлагеря" вытрезвители продолжают работать в Беларуси, Казахстане, Чехии и Польше.

02. А теперь давайте посмотрим, что представляли из себя типичные советские вытрезвители, как они функционировали, как туда попадали люди и какие последствия это могло иметь. Попадали в вытрезвитель в основном те, кто пьянствовал в общественных местах, на улице и т.д. Насколько мне известно — из квартир (например, по вызову милиции на дебош) в вытрезвитель не забирали — это считалось "семейным конфликтом" и разбиралось иначе.

03. Сбор пьяных с улиц проводился специальным нарядом, который состоял из двух милиционеров и водителя. Дело с алкашами имели только милиционеры, но при активном сопротивлении в дело мог подключиться и водитель. Существует несколько фото, на которых запечатлены попытки посадить пьяницу-дебошира в "автозак":

04. Что интересно, в СССР выделялись отдельные группы граждан, которые в вытрезвитель не доставлялись никогда — депутаты Советов народных депутатов, герои Советского союза а также кавалеры некоторых орденов. Также в вытрезвители не доставлялись женщины с явными признаками беременности и инвалиды с явными признаками инвалидности (например — безногие).

На фото — милиция сажает пьяницу в фургон для доставки в вытрезвитель. Все годы существования СССР на бортах таких фургонов было написано "Спецмедслужба".

05. Кого обычно забирали в вытрезвители? Во всяких там официальных сводках и т.д. обычно упоминались три стадии опьянения — легкая, средняя и тяжелая. В вытрезвитель забирали всех, кто попадал под определения "опьянение средней либо тяжелой стадии". Стадии определялись милиционерами на глаз: "средняя" — это когда не может нормально идти и сильно шатается, "тяжелая" — это когда уже лежит без движения.

Иногда фургоны "Спецмедслужбы" дежурили в местах, где теоретически могло быть много пьяных — у ресторанов, возле мест проведения дискотек, возле проходных заводов в день получки и т.д. Что интересно — за поимку пьяниц милиционеры нередко получали спецталон на спиртное — это было особо актуально во времена антиалкогольных кампаний и дефицита.

06. На фото — фургон привёз в вытрезвитель новых "клиентов". Снимок сделан где-то в Прибалтийских республиках, и обратите внимание, как стильно одет вышедший из фургона "клиент" — зауженный клетчатый пиджак, туфли на каблуках)

07. Что происходило дальше? Пьяницу доставляли в вытрезвитель, где перво-наперво устанавливалась его личность и место работы. Если человек имел высокую стадию опьянения —его старались "протрезвить" под ледяным душем. Мера очень неоднозначная, так как может легко вызвать сердечно-сосудистые проблемы, особенно в организме, и так ослабленном алкоголем.

08. Остальные меры могли сильно различаться — в зависимости от того, где находился вытрезвитель. Некоторых попавших в вытрезвитель привязывали к скамьям — если те сопротивлялись либо не могли сидеть самостоятельно. Затем милиционеры забирали деньги и документы, фотографировали попавшего к ним человека, затем раздевали — часто очень грубо, попросту обрывая пуговицы. В некоторых вытрезвителях вытрезвителях голову "посетителя" могли наголо обрить.

Бывали и случаи прямого избиения попавших в вытрезвитель людей — иногда такие случаи становились известными. Думаю что время от времени милиционеры могли также присвоить и деньги попавшего к ним гражданина — доказать, что их украла милиция, а не он сам их где-то растренькал в пьяном виде, было абсолютно невозможно.

08. После душа и других "мер" пьяницу оставляли проспаться в одной из комнат — обычно там в ряд стояли нары либо панцирные кровати. На кроватях могли быть подушки и одеяла — но иногда их не оставляли. Утром была "побудка", как в армии. После неё фельдшер повторно осматривал "клиентов", а милиционеры устанавливали личности тех, у кого это не удалось сделать накануне.

09. Женщин тоже отправляли в вытрезвитель — как правило, они находились в отдельной комнате.

10. За пребывание в вытрезвителе обычно выписывалась квитанция — в позднесоветские годы сумма за пребывание в "трезвяке" составляла 15-25 рублей, довольно большие деньги по тем временам.

Также о попадании в вытрезвитель сообщали на работу — и если простому заводскому работяге это особо ничем не грозило (заводское руководство ко многому привыкло и смотрело на такие вещи снисходительно), то какому-нибудь интеллигентному товарищу это могло стоить карьеры.

Такие дела.

А как вы считаете — плюсом или минусом были вытрезвители? И нужны ли они сейчас?

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