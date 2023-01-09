Как согреть ноги на прогулке во время морозов зимой

Не стоит избегать зимних прогулок и бояться застудить ноги. Если вы хотите, чтобы ваши конечности оставались в тепле, избегайте намокания и потения, так как это может вызвать натирание. Вот несколько советов, которые помогут защититься в холодную погоду.

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Как отмечает издание Verywell Fit, нужно носить обувь из кожи, которая будет дышать. Многие кроссовки оснащены дополнительной вентиляцией, но это не подходит для зимних холодов. Поэтому используйте более закрытую обувь из плотных тканей.

Еще один вариант – используйте бумагу для защиты. Велосипедисты отмечают, что бумага отличный и легкий изолятор. Возьмите бумажные полотенца или салфетки и оберните ими часть стопы с пальцами и наденьте обувь. С таким тонким слоем изоляции вам будет достаточно комфортно в любой обуви. Единственной опасностью может стать намокание, а в остальном это хорошее и очень дешевое решение.

Также поможет полиэтилен от холодного воздуха. Проложите полиэтиленовую пленку между ногой и верхней частью обуви. Это не даст проникнуть холодному воздуху к пальцам ног и не задержит пот на подошве стопы. Он достаточно тонкий и поместится в любой обуви. К тому же его легко будет вынуть и утилизировать за ненадобностью.

Можно использовать одноразовые шапочки для душа. Если вас мало заботит внешний вид, наденьте шапочки для душа поверх носков, а затем оденьте обувь. Подобный слой защитит ваши ноги от намокания. Но если ноги вспотеют - носки намокнут.

Попробуйте скотч. Если вас не сильно заботят остатки клея на ваших кроссовках, можно сделать быструю защиту от ветра, наклеив несколько полосок скотча на верх обуви. Но если вам предстоит прогулка в дождливую погоду, то обклейте клейкой лентой и подошву тоже, сделав несколько кругов, чтобы ничего не отклеилось от воды. Как и в случае, когда вы используете шапочки для душа, чтобы все держалось на месте, добавьте один слой скотча вокруг щиколотки для фиксации.

А двойной слой носков поможет вам защититься от холода. Наденьте сперва тонкие носки для отведения лишней влаги и шерстяные носки поверх для утепления. Это идеальный вариант для пеших прогулок зимой. Носки не должны создавать слишком толстый слой, чтобы ноге было комфортно. Можно еще использовать такой трюк: надеть тонкий нейлоновый носок, а сверху толстый шерстяной, это не создаст лишней толщины.

Носите водонепроницаемую обувь, ведь она хорошо защитит от воды снаружи. Но стопы внутри могут вспотеть, поэтому в таком случае выбирайте влагоотводящие носки вместо хлопковых.

Еще используйте грелки для пальцев ног. Они представляют из себя одноразовые вкладыши, которые активируются при распаковке и обеспечивают тепло до шести часов. Их можно носить с любой обувью, так как их толщина не превышает толщину стельки. Но если ваша обувь сидит слишком плотно, возможно нужно выбрать носки потоньше. Просто положите стельки под пальцы или чуть выше, и наденьте обувь.

При этом не стойте долго на одном месте. Когда вы двигаетесь, приток крови поможет согреть ваши ноги. Выберете удобный маршрут и наслаждайтесь зимней прогулкой.

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