Как на украинском назвать 'противень': вариант не один

Язык – это не просто средство общения, но носитель культуры, традиций и истории народа. Используя чистый украинский язык, мы сохраняем свое культурное наследие и передаем его следующим поколениям. Важно искоренять суржик из ежедневного обихода, а сделать это можно, регулярно пополняя словарный запас.

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Например, в кулинарии многие до сих пор используют кальковое слово "противень". OBOZ.UA рассказывает, как перевести его на украинский.

Самый распространенный вариант – "деко". Это плоский металлический или стеклянный лист, который используется для выпечки различных блюд в духовке. "Деко" пришло из немецкого языка – decke означает "покрышка", "настил". "Деко" идеально подходит любой выпечки, требующей ровной поверхности. Его можно использовать для сушки фруктов, овощей и грибов.

Сейчас немногие знают об украинском слове "бляха" – это тонкий лист металла, используется для разных целей, в том числе и для выпечки.

Можно сказать просто "лист" – это еще один традиционный вариант, происходящий от формы изделия, похожей на плоский лист металла.

Для примера приводим следующие варианты применения:

На засмалених деках височіли два окороки, під стелею звисала рожева шинка й домашні ковбаси (В. Кучер).

Мені дух забило від погляду на припік: бабині руки чаклували над струдлями на декові, .. пахучою засмагою мастили пироги. (Є. Пашковський).

– Чую дрібне цокання підошов [дерев'яних] у камінь .. Наче хтось сипле на бляху волоські горіхи. (М. Коцюбинський).

Степаниха піднімає заслонку печі і кочергою вичовгує бляху з ковбасами (В. Дрозд).

OBOZ.UA также рассказывал о происхождении слова "холодец". Это не только традиционно украинское блюдо: холодец также присутствует в польской, грузинской, хорватской и словенской кухне. Какие синонимы к этому слову – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском называется торт "монастырская изба".

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