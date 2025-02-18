Как сказать на украинском "по щелчку": правильный перевод
Дословный перевод фразеологизмов часто неуместен, поскольку он не передает настоящей эмоциональной окраски. Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, и переносной смысл выражения может отличаться от значения отдельных слов. Так что дословный перевод приводит к образованию языковой кальки.
Например, есть такое выражение "по щелчку", что означает мгновенно. Языковед Виктория Хмельницкая объяснила, какие есть украинские соответствия.
В украинском языке слово "щелчок" имеет несколько значений:
- як дієслово – клацання;
- як іменник – щиголь або щиглик.
Так что в этом случае дословный перевод неуместен.
"По щелчку" на украинском можно заменить такими фразеологизмами:
- ану, на раз-два;
- аж бігом;
- як Сіркові муху з’їсти;
- раз-два – і готово;
- мені це на раз плюнути.
Также есть слово "мигцем", означающее "моментально", "в мгновение ока". Этот вариант подойдет, если речь идет о происходящем очень быстро, как вот "в секунду".
Уместным будет и слово "враз" в значении "внезапно", "неожиданно", "сразу".
Несколько иное значение имеет фраза"как по маслу" – это выражение означает "легко", "без проблем", "гладко".
Пословицы и поговорки придают языку особый колорит, вобрав в себя мудрость, юмор и традиции из глубины веков. Например, означает интересный фразеологизм "шпака удрати" - читайте в материале.
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