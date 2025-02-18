Как сказать на украинском 'по щелчку': правильный перевод

Дословный перевод фразеологизмов часто неуместен, поскольку он не передает настоящей эмоциональной окраски. Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, и переносной смысл выражения может отличаться от значения отдельных слов. Так что дословный перевод приводит к образованию языковой кальки.

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Например, есть такое выражение "по щелчку", что означает мгновенно. Языковед Виктория Хмельницкая объяснила, какие есть украинские соответствия.

В украинском языке слово "щелчок" имеет несколько значений:

як дієслово – клацання;

як іменник – щиголь або щиглик.

Так что в этом случае дословный перевод неуместен.

"По щелчку" на украинском можно заменить такими фразеологизмами:

ану, на раз-два;

аж бігом;

як Сіркові муху з’їсти;

раз-два – і готово;

мені це на раз плюнути.

Также есть слово "мигцем", означающее "моментально", "в мгновение ока". Этот вариант подойдет, если речь идет о происходящем очень быстро, как вот "в секунду".

Уместным будет и слово "враз" в значении "внезапно", "неожиданно", "сразу".

Несколько иное значение имеет фраза"как по маслу" – это выражение означает "легко", "без проблем", "гладко".

Пословицы и поговорки придают языку особый колорит, вобрав в себя мудрость, юмор и традиции из глубины веков. Например, означает интересный фразеологизм "шпака удрати" - читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точити баляси" и когда его следует употреблять.

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