Как семьям погибших военных ВСУ оформить денежную компенсацию: подробная инструкция от юриста

Полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже на протяжении более чем полутора лет, принося в жизнь украинцев разрушения и потери. Однако многие семьи погибших военных ВСУ могут получить денежную компенсации за разрушенное жилье.

OBOZREVATEL собрал подробную инструкцию, как оформить и получить компенсацию. Процесс состоит из трех основных этапов.

Шаг 1. Сбор нужных документов

Для оформления компенсации нужно собрать пакет документов. Часть документов выдает воинская часть, где служил погибший (выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части, документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного, постановление военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи смерти). Другие могут издаваться также и ТЦК и СП (выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего).

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Запросить документы можно самостоятельно. Также помочь в сборе документов может доверенное лицо (по нотариальному поручению) или адвокат.

Шаг 2. Подача документов

Собрав необходимые документы, следует обратиться в ТЦК и СП, где состоял на учете погибший, и подать заявление на выплату пособия. Заявление составляется в любой форме. В "шапке" указываются данные получателя пособия (идентификационный код, адрес проживания, контактный телефон). В основной части заявления указывается:

данные погибшего военного (фамилия отчество, дата рождения, воинское звание, должность, подразделение и воинская часть);

где и когда погиб;

родственная связь заявителя и военнослужащего;

просьба произвести выплату денежной компенсации.

К заявлению следует добавить копии собранных документов.

Заявление можно подать лично или через представителей, как мы отмечали выше. При подаче заявления лично следует иметь 2 экземпляра заявления:

один экземпляр с приложениями сдается;

на втором экземпляре ставится отметка о подаче заявления и он остается у вас в качестве доказательства представления.

Также данное заявление можно отправить по почте заказным письмом с описанием.

Шаг 3. Рассмотрение заявления

По результатам рассмотрения заявления и пакета документов компенсацию назначают или отказывают в назначении.

В случае, если в выплате компенсации отказано, нужно обязательно получить письменное решение об отказе, в зависимости от содержания которого уже можно будет принимать дальнейшие действия.

Чтобы помочь упростить процесс получения денежной компенсации, мы подготовили подробную инструкцию пошагового описания действий по получению денежной компенсации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут тщательно проверять использование компенсаций, выданных по программе єВідновлення. Речь идет о деньгах на ремонт (восстановление) поврежденного жилья. Это необходимо, чтобы избежать коррупции и использования выданных средств на другие цели.

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