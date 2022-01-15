Как вырастить не инфантильную нацию:

"Когда ваш ребёнок заработает свои первые деньги на мороженое, то сделайте следующее:

1. Перед тем, как он успеет лизнуть своё мороженое, выхватите его у него и откусите 20%.

2. Пока ребёнок будет с изумлением таращится на вас, откусите ещё 30%.

После этого отдайте ему остаток мороженого и объясните, что так государство поступает со всеми деньгами, которые кто-то зарабатывает.

И что так будет с каждым мороженым, которое он себе купит.

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И что % откусываемого можно сократить, схватив откусывающего за руку и потребовав отчёта, почему он откусывает именно столько.

Если так будет делать каждый родитель, есть надежда, что в стране вырастет поколение людей, которые поймут, что у государства нет своих денег – есть только деньги налогоплательщиков.

И что налогоплательщики не просто могут, но и должны следить за тем, как государственные чиновники расходуют их деньги".

Маргарет Тетчер.

Читайте, делайте выводы, откусывайте первое своё мороженое, конфеты, торты у детей и делитесь этим опытом с друзьями!)