Как с помощью мороженого "вылечить" нацию от инфантильности
Как вырастить не инфантильную нацию:
"Когда ваш ребёнок заработает свои первые деньги на мороженое, то сделайте следующее:
1. Перед тем, как он успеет лизнуть своё мороженое, выхватите его у него и откусите 20%.
2. Пока ребёнок будет с изумлением таращится на вас, откусите ещё 30%.
После этого отдайте ему остаток мороженого и объясните, что так государство поступает со всеми деньгами, которые кто-то зарабатывает.
И что так будет с каждым мороженым, которое он себе купит.
И что % откусываемого можно сократить, схватив откусывающего за руку и потребовав отчёта, почему он откусывает именно столько.
Если так будет делать каждый родитель, есть надежда, что в стране вырастет поколение людей, которые поймут, что у государства нет своих денег – есть только деньги налогоплательщиков.
И что налогоплательщики не просто могут, но и должны следить за тем, как государственные чиновники расходуют их деньги".
Маргарет Тетчер.
Читайте, делайте выводы, откусывайте первое своё мороженое, конфеты, торты у детей и делитесь этим опытом с друзьями!)
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...