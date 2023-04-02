''Как рай после ада'': военные, воюющие в Бахмуте, рассказали о мобильных банях от Порошенко. Видео

Горячая вода и чистая одежда – то, что в тылу кажется обыденным, на фронте большая роскошь. Военные 77-й Отдельной аэромобильной бригады ДШУ, воюющей в районе Бахмута, рассказали о том, как удается решать бытовые вопросы.

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Видео обнародовал на своей странице Петр Порошенко. Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами обеспечивает фронтовые бригады мобильными банями.

"Ребята сбросили видео с передка, где работает наше тайное оружие. Да-да, именно банно-прачечный комплекс. Сверху - маскировочная сетка, внутри душ, 2 тонны горячей воды, есть свет и тепло", - пояснил Порошенко.

Военные рассказывают: горячий душ после окопов Донбасса – это как рай после ада.

"Очень благодарны мои собратья из Бахмута, которые сейчас находятся на передовой, на нуле. В самом аду, в самом Бахмуте. Приезжают в этот замечательный "моющий агрегат", который мы получили. Никогда бы не подумали, что на войне можно приехать из Бахмута и помыться, почувствовать себя человеком, вернуться назад в цивилизацию. Благодарны не только в 77-й бригаде, но и все ребята, потому что мы пускаем помыться, привести себя в порядок и вернуться назад, в бой", – рассказывает боец.

Другой солдат показывает, как работает комплекс. Быстро нагревает воду, для этого используют жесткое топливо. А электричество обеспечивает мощный генератор. Подача воды очень экономна, поэтому расходы незначительны.

"Температуру дает быстро. Если вода 20 градусов, за 20 минут нагревается до 40. Когда мы уезжаем, у нас с собой два бака воды – это две тонны воды. Две роты свободно могут помыться – тем более краны экономные. Ребята говорят – как с рая выходят. Особенно те, кто из "передка", которые по неделям в болоте", – объясняет мужчина.

Бойцы, выходящие после горячего душа с выстиранной одеждой, добавляют: "ощущение шикарности. После боевых - именно то, что надо. Будто опять родился".

Порошенко отмечает - бытовые вопросы на фронте крайне важны, ведь это влияет на боевой дух.

"В некоторых подразделениях раньше использовали бутыли с водой вместо нормального душа. Или же совковые ржавые бани, которых почти не осталось. Ну и конечно, ни стиральных машин, ни сушилок там нет".

"Один из наших приоритетов - беречь высокое морально-психологическое состояние и мотивированность бойцов. Для этого наша команда инженеров с нуля разработала и поставила на поток военные банные комплексы. Сейчас очередь на бане образовалась уже из огромного количества бригад, поэтому мы стараемся как можно быстрее удовлетворить войска", – отметил Петр Порошенко.

Так что работа на промышленной площадке не прекращается. Бытовые вагончики производят даже из контейнеров, в которых западные партнеры передают боеприпасы.

Мобильные бани – это совместный проект Фонда Порошенко и ОО "Дело Громад". Чтобы ускорить процесс, военные подразделения сами передают волонтерам пустые контейнеры и прицепы, а мастера их оборудуют под банно-прачечные комплексы.

"Потребность ВСУ в таких комплексах – 1100-1300 комплектов. Беда в том, что редко кто из крупных благотворительных организаций обращает внимание на эту простейшую и главную бытовую потребность любого военного", – отмечает волонтер Юрий Бирюков.