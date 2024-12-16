Как провести новогодний корпоратив онлайн: лучшие идеи праздника

После пандемии коронавируса тренд на отдаленную работу и работу из дома существенно усилился. И иногда члены одной команды живут настолько далеко друг от друга, что собрать их на корпоративную вечеринку, например по случаю Нового года, кажется нереальным.

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В таком случае на помощь приходит интернет. Повеселиться вместе можно и онлайн. А OBOZ.UA расскажет, как все правильно организовать.

Позаботьтесь о дресс-коде

Многие привыкли работать дома в пижаме или халате. И нередко это вполне подходящая одежда. Но вечеринка – не тот случай, когда такой наряд будет уместен. Чтобы все хорошо подготовились и празднично выглядели во время корпоратива, установите дресс-код. Это может быть как коктейльный или вечерний наряд, так и смешные пижамы или костюмы, как на праздничном утре в детском саду – выбирать вам. В таком случае на экране видеовызова все будут выглядеть похоже по духу и настроению.

И не забудьте о декоре

Также хорошей идеей будет предложить всем участникам как-то декорировать место, откуда они будут включаться. Это может быть небольшая елка, гирлянды, мишура, развешенные в кадре елочные украшения, шапка Санта-Клауса, оленьи рожки и т.д. Подойдет даже специально настроенный фон. Так кадр будет выглядеть празднично.

Без ведущего не обойтись

Хорошо, если у вечера будет отдельный специальный ведущий. Это может быть кто-нибудь ответственный и креативный из команды, а может быть и профессиональный тамада или даже приглашенная звезда. Главное, чтобы у человека перед глазами был четкий план вечера со всеми активностями и выступлениями.

Создайте атмосферу правильным поступлением

Для онлайн-корпоратива особенно важной становится вводная часть. Именно она помогает создать правильное настроение. Представьте всех, кто собрался на праздник, расскажите о достижениях каждого и совместных победах, поделитесь планами на следующий год. Возможно, снимите специальный приветственный ролик. Если в настоящем корпоративе настроение задает место его проведения и близость людей друг к другу, то в отдаленном формате придется постараться дополнительно.

Тимбилдинг важен, как никогда

Элементы тимбилдинга во время онлайн-корпоративов также приобретают особое значение. А вот выбор общих для всех занятий сильно сокращается. Что можно придумать в этом случае? К примеру, предложить участникам какие-то творческие игры. Например, "Крокодил", "Мафию" или викторину вполне можно адаптировать под видеоформат. Также сейчас можно заказать специальный онлайн-квест. Его участники получат синхронный доступ к задачам и смогут сразиться между собой за призы. Организуйте совместный просмотр фильма, концерта, попросите всех показать свой любимый видеоклип или прочитать любимое стихотворение. Как вариант всегда есть возможность устроить для всех какой-нибудь общий мастер-класс. Однако в таком случае придется позаботиться обо всех нужных материалах и инструментах заранее. Главное, чтобы все были заняты и всем было весело.

Устройте "Тайного Санту" с открыванием подарков

Чтобы сделать праздник более интересным, можно устроить игру "Тайный Санта" в отдаленном формате. Распределите между всеми сотрудниками подопечных, которым они будут выбирать подарки, установите максимальный предел их стоимости и крайний срок отправки. Каждый должен получить свою посылку к началу онлайн-корпоратива. Но не открывать ее. Распаковку проведите в эфире. Пусть каждый по очереди развернет свою посылку и поделится эмоциями от подарка. Это тоже сближает людей.

Кстати, для распределения участников между собой существуют специальные онлайн-сервисы. Вот что поможет вам сформировать пары из существующего списка сотрудников:

Позаботьтесь об угощении

Накрыть стол для онлайн-корпоратива можно несколькими способами. Самый простой – заказать доставку с определенным набором блюд и напитков для каждого участника. Можно также выделить каждому одинаковый бюджет, чтобы человек самостоятельно позаботился о меню по своему вкусу. Дополнить атмосферу могут одинаковые подарочные бокалы, которые можно разослать заранее.

Организуйте обмен пожеланиями

Также можно устроить конкурс на лучшее пожелание или тост. Например, выберите темой общие успехи в грядущем году. Кто придумает самый трогательный, самый смешной, самый поэтический и т.п. вариант, может получить за это приз. А победителя неплохо будет выбрать общим голосованием.

Вечеринка-сюрприз: вариант для гениев организации

Наибольшее впечатление на ваших сотрудников произведет вечеринка-сюрприз. Чтобы ее организовать, нужно будет просто назначить коллегам онлайн-встречу на определенные время и дату и предупредить, что присутствие очень важно. Пусть после начала звонка к каждому участнику в дверь постучится курьер, который вручит сверток с декором, костюмом, угощением и подарком. Такая неожиданность точно поднимет настроение и запомнится. Но устроить ее сможет только настоящий гений организации, который сможет обеспечить своевременную доставку праздничного свертка каждому. В противном случае накладки рискуют обернуться разочарованием.

Подготовительные моменты

Какой бы вариант проведения онлайн-корпоратива вы ни выбрали – формальный, веселый или с неожиданностью – до его начала вам нужно будет отдельно убедиться, что все к нему готовы. Проверьте заранее, чтобы каждый участник мог подключиться к общему звонку и имел при этом всю необходимую аппаратуру в рабочем состоянии: камеру, микрофон и т.д.

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