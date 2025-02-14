Как провести День святого Валентина одиноким: лучшие идеи

День святого Валентина очень радует счастливых влюбленных и очень раздражает одиноких людей. На тех, кто без пары, со всех сторон давит показная романтика, создавая впечатление, что с ними что-то не так.

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Во-первых, важно осознать, что вы ценны сами по себе и отсутствие у вас пары ничего плохого о вас не говорит. Во-вторых, название праздника гласит, что в этот день чествуют всех влюбленных, но не уточняет, в кого. И этим стоит воспользоваться. Именно поэтому OBOZ.UA собрал несколько идей, как отпраздновать свою любовь тем, у кого нет сейчас отношений.

День любви к себе

Как говорит несколько банальный, однако на 100% справедливый лозунг "любовь к себе всегда взаимна". Поэтому чем день Валентина не повод устроить свидание с собой. Приятные бонусы – вы точно не поссоритесь посреди романтического ужина, а подарок будет полностью соответствовать вашим ожиданиям. Согласитесь, это уже немало.

Далее выбирайте по своему вкусу – поведете вы себя в ресторан, закажете что-то домой или приготовите что-нибудь вкусненькое самостоятельно. Наденете для себя вечернюю одежду или любимую пижаму. Купите цветы, зажжете свечи или все вместе. Закончится вечер танцами или валянием в ванной. Сделайте все так, как хочет именно ваша душа. И обязательно выключите новости хотя бы на пару часов. Все внимание должно быть на вас.

День мести бывшим

Если вам для счастья не хватает символической мести бывшим, которые вас обидели, 14 февраля – прекрасный день, чтобы осуществить задуманное. Нет, мы не призываем вас к противозаконным действиям. Придумать что-то можно и целиком в рамках общественных норм. Например, наконец выставьте оставшиеся у вас вещи на продажу в интернете. Или и вынесите на свалку – если вещи в хорошем состоянии, их точно кто-то заберет. Передарите подарки, которые портят вам настроение. В конце концов порежьте что-то из завалявшейся у вас в шкафу одежды. И не забудьте заблокировать его или ее во всех соцсетях: с глаз долой - из сердца вон.

Если вы готовы выложить немного денег, можно поискать анти-валентиновские акции, которые начали проводить по всему миру. Например, один зоопарк за символическую сумму назовет именем вашей прежней любви таракана и 14 февраля скормит его какому-нибудь хищнику, а вам пришлет видеозапись этого праздничного ужина.

День любви к друзьям

Опять же свою любовь проявлять можно и к друзьям. Тем более если они тоже в праздник остались без пары. Организуйте для них вечеринку. Правила устанавливайте самостоятельно. Это может быть День анти-Валентина, когда вы будете делать все максимально не романтичное – смотреть фильмы ужасов и пить пиво со снеками. Или наоборот – соберите всех на вечеринку знакомств, возможно, кто-нибудь найдет так свою судьбу.

День любви к родителям

Сто раз нам говорили проводить как можно больше времени с родителями, пока есть такая возможность. И День святого Валентина, тем более что это пятница, отличный случай наконец-то сгодить в гости или позвонить и сказать маме с папой, как вы их любите. Купите букет цветов и что-нибудь вкусное или устройте чаепитие онлайн. Главное – не скупиться на искренние слова о том, как вы любите своих родителей. Вы никогда не пожалеете, что открыли этим людям свое сердце.

День любви к четырехлапым

У вас есть пушистый (пернатый, чешуйчатый и т.д.) любимец? Покажите ему свою любовь даже если он рыба и этого не оценит. Запишите собаку в салон груминга и сделайте ей красивую стрижку, купите коту новую лежанку и пакет лакомства, весь вечер учите попугая говорить, что он вас любит. Помойте аквариум, в конце концов! Вы точно придумаете, как порадовать свое домашнее животное. И вам от этого тоже станет тепло на душе.

А если вам вообще не хочется праздновать день Валентина, то вот вам список других праздников, которые отмечаются 14 февраля.

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