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Как провести День святого Валентина одиноким: лучшие идеи

Юлия Потерянко
Общество
3 минуты
48
Как провести День святого Валентина одиноким: лучшие идеи

День святого Валентина очень радует счастливых влюбленных и очень раздражает одиноких людей. На тех, кто без пары, со всех сторон давит показная романтика, создавая впечатление, что с ними что-то не так.

Видео дня

Во-первых, важно осознать, что вы ценны сами по себе и отсутствие у вас пары ничего плохого о вас не говорит. Во-вторых, название праздника гласит, что в этот день чествуют всех влюбленных, но не уточняет, в кого. И этим стоит воспользоваться. Именно поэтому OBOZ.UA собрал несколько идей, как отпраздновать свою любовь тем, у кого нет сейчас отношений.

День любви к себе

Как провести День святого Валентина одиноким: лучшие идеи

Как говорит несколько банальный, однако на 100% справедливый лозунг "любовь к себе всегда взаимна". Поэтому чем день Валентина не повод устроить свидание с собой. Приятные бонусы – вы точно не поссоритесь посреди романтического ужина, а подарок будет полностью соответствовать вашим ожиданиям. Согласитесь, это уже немало.

Далее выбирайте по своему вкусу – поведете вы себя в ресторан, закажете что-то домой или приготовите что-нибудь вкусненькое самостоятельно. Наденете для себя вечернюю одежду или любимую пижаму. Купите цветы, зажжете свечи или все вместе. Закончится вечер танцами или валянием в ванной. Сделайте все так, как хочет именно ваша душа. И обязательно выключите новости хотя бы на пару часов. Все внимание должно быть на вас.

День мести бывшим

Как провести День святого Валентина одиноким: лучшие идеи

Если вам для счастья не хватает символической мести бывшим, которые вас обидели, 14 февраля – прекрасный день, чтобы осуществить задуманное. Нет, мы не призываем вас к противозаконным действиям. Придумать что-то можно и целиком в рамках общественных норм. Например, наконец выставьте оставшиеся у вас вещи на продажу в интернете. Или и вынесите на свалку – если вещи в хорошем состоянии, их точно кто-то заберет. Передарите подарки, которые портят вам настроение. В конце концов порежьте что-то из завалявшейся у вас в шкафу одежды. И не забудьте заблокировать его или ее во всех соцсетях: с глаз долой - из сердца вон. 

Если вы готовы выложить немного денег, можно поискать анти-валентиновские акции, которые начали проводить по всему миру. Например, один зоопарк за символическую сумму назовет именем вашей прежней любви таракана и 14 февраля скормит его какому-нибудь хищнику, а вам пришлет видеозапись этого праздничного ужина.

День любви к друзьям

Как провести День святого Валентина одиноким: лучшие идеи

Опять же свою любовь проявлять можно и к друзьям. Тем более если они тоже в праздник остались без пары. Организуйте для них вечеринку. Правила устанавливайте самостоятельно. Это может быть День анти-Валентина, когда вы будете делать все максимально не романтичное – смотреть фильмы ужасов и пить пиво со снеками. Или наоборот – соберите всех на вечеринку знакомств, возможно, кто-нибудь найдет так свою судьбу.

День любви к родителям

Как провести День святого Валентина одиноким: лучшие идеи

Сто раз нам говорили проводить как можно больше времени с родителями, пока есть такая возможность. И День святого Валентина, тем более что это пятница, отличный случай наконец-то сгодить в гости или позвонить и сказать маме с папой, как вы их любите. Купите букет цветов и что-нибудь вкусное или устройте чаепитие онлайн. Главное – не скупиться на искренние слова о том, как вы любите своих родителей. Вы никогда не пожалеете, что открыли этим людям свое сердце.

День любви к четырехлапым

Как провести День святого Валентина одиноким: лучшие идеи

У вас есть пушистый (пернатый, чешуйчатый и т.д.) любимец? Покажите ему свою любовь даже если он рыба и этого не оценит. Запишите собаку в салон груминга и сделайте ей красивую стрижку, купите коту новую лежанку и пакет лакомства, весь вечер учите попугая говорить, что он вас любит. Помойте аквариум, в конце концов! Вы точно придумаете, как порадовать свое домашнее животное. И вам от этого тоже станет тепло на душе.

А если вам вообще не хочется праздновать день Валентина, то вот вам список других праздников, которые отмечаются 14 февраля.

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