Кто такой Джек Тейшейра?

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Под моими предварительными сообщениями на эту тему читатели удивляются: как 21-летний юноша мог иметь доступ к государственным тайнам военно-тактического и военно-стратегического уровня?

Далее текст на языке оригинала.

Це все стало можливим тому, що Джек Тейшера служив у війську США техніком і наладчиком кібернетичних систем. І в силу своїх службових обов'язків він налагоджував, кодував, шифрував, ремонтував та обслуговував комп'ютери, сервери та іншу кібертехніку військових відомств і структур США.

Згідно з інформацією Пентагону, Джек Дуглас Тейшейра служив у 102 розвідувальному управлінні повітряної нацгвардії в штаті Массачусетс.

Джек Тейшейра вступив до війська у 2019 році, а через два роки почав виконувати свої обовʼязки на базі в Массачусетсі, де, згідно з записами, займався обслуговуванням кіберсистем, і завдяки цьому міг мати доступ до різного роду інформації, в тому числі таємної.

Зазвичай, кажуть військові фахівці, в аналітичних та ІТ структурах збройних сил і містерства оборони США працюють переважно дуже молоді люди.

Схема витоку таємних документів така: Джек Тейшейра був модератором закритої і секретної групи молодих американських расистів та геймерів Thug Shaker Central, яка об'єднувала 30 осіб. Хтось із цих 30 під час дискусії у якості своїх аргументів розмістив у цій таємній групі оті злощасні секретні документи. А іще хтось із цих 30 осіб зробив злив цих документів у відкритий доступ. Ось і все.

Це все стало можливим тому, що Джек Тейшейра служив у війську США техніком і наладчиком кібернетичних систем. І в силу своїх службових обов'язків він налагоджував, кодував, шифрував, ремонтував та обслуговував комп'ютери, сервери та іншу кібертехніку військових відомств і структур США.

Згідно з інформацією Пентагону, Джек Дуглас Тейшейра служив у 102 розвідувальному управлінні повітряної нацгвардії в штаті Массачусетс.

Джек Тейшейра вступив до війська у 2019 році, а через два роки почав виконувати свої обовʼязки на базі в Массачусетсі, де, згідно з записами, займався обслуговуванням кіберсистем, і завдяки цьому міг мати доступ до різного роду інформації, в тому числі таємної.

Зазвичай, кажуть військові фахівці, в аналітичних та ІТ структурах збройних сил і міністерства оборони США працюють переважно дуже молоді люди.

Схема витоку таємних документів така: Джек Тейшейра був модератором закритої і секретної групи молодих американських расистів та геймерів Thug Shaker Central, яка об'єднувала 30 осіб. Хтось із цих 30 під час дискусії у якості своїх аргументів розмістив у цій таємній групі оті злощасні секретні документи. А іще хтось із цих 30 осіб зробив злив цих документів у відкритий доступ. Ось і все.