Как проходит обучение "Хартии" для гражданских лиц: репортаж OBOZ.UA из лагеря

Под Киевом прошли трёхдневные учения по общевойсковой подготовке, организованные 2-м корпусом Национальной гвардии Украины ''Хартия''. Участники смогли приобрести базовые навыки обращения с оружием и взаимодействия в малых группах, а также лучше понять, как функционирует современная армия.

Видео дня

Корреспондент OBOZ.UA прошел полный курс обучения в Школе рекрутов.

"Хартия-хаб"регулярно проводит учения и интенсивные курсы для гражданских лиц. Форматы варьируются от трехдневных учений на полигоне по программе для новобранцев до специализированных учений. В настоящее время их география охватывает Киев, Полтаву, Ивано-Франковск и Львов. Обучение проходит в полевых условиях и посвящено различным аспектам армейской службы.

Еще до начала обучения отзывы об этих курсах довольно положительные. У них довольно хорошая репутация. Это не туристический милитари-аттракцион, а полноценный трёхдневный интенсив для тех, кто планирует вступить в Силы обороны Украины.

Главные истории дня

Учение проходит в пятницу, субботу и воскресенье. Сбор с самого утра, далее трансфер к месту проведения тренировок. Важно – иметь с собой тактическую или туристическую одежду, удобную обувь и перчатки. И важно – не бояться в ней падать или ползать по земле. А делать это придется регулярно.

Уже на въезде на полигон стало понятно, что это не "пострелять на выходных". Тренировки начинаются ещё до прибытия на место дислокации. Нужно пробежать дистанцию в несколько километров. Всю дорогу инструкторы предлагают избавиться от лишних вещей. Их потом можно будет забрать в конце обучения. Если кто-то не может бежать – ему должны помогать другие. Нам пришлось одну из участниц нести на носилках.

''Вы теперь одна команда. Каждая мелочь важна, но и остальное тоже: как держаться, как двигаться, как не создавать проблем себе и другим. Помните об этом'', – говорят по дороге инструкторы.

Далее – краткое знакомство. Группа для тренировок сформирована – половина девушек и половина парней. Возраст и физическая подготовка – у всех разные. Как и мотивация – кто-то впервые, а для кого-то это уже пятый тренинг.

''В планах – мобилизоваться в конце лета'', ''ищу подразделение, куда могу пойти'', – слышится со всех сторон.

Наши ''наставницы'' – три выпускницы Школы рекрутов, выполняющие функции сержантов-инструкторов. Взгляды уставшие, но общаются спокойно, однако в словах слышна стальная воля. Бегом ведут нас на первую тренировку на полосе препятствий.

Упражнения казались элементарными, но организм не очень-то подчиняется непривычным заданиям. Базовые передвижения, работа в группе, команды – и ты ловишь себя на том, что постоянно думаешь медленнее, чем нужно.

Следующие три дня у нас за спиной – страйкбольные копии автоматов AR-15. С ними нельзя расставаться ни на минуту. Как с турникеты и магазинами к винтовкам.

И весь день отработка базовых стоек с оружием. Инструкторы по тактике – ''Турист'' и Олег. Оба – опытные бойцы ''Хартии''. ''Турист'' участвовал в боях за Харьков, принимал участие в контрнаступлении. Второй – Олег. Он служил в армии ещё в 2014–2015 годах, но вернулся на службу после полномасштабного вторжения. Он известный актёр, играл главные роли в украинских фильмах. Воевал в Харьковской области, сейчас является инструктором-наставником в Школе рекрутов.

После ужина – свободного времени нет. Мы сразу же идём колонной в лес отрабатывать навыки передвижения. После часового похода накрывает усталость, но не физическая, а какая-то ''перегруженная''. Ночуем все вместе в общей палатке.

День 2: темп растет, ошибок не становится меньше

Второй день начинается раньше, чем хотелось бы. В 7 утра – проверка присутствующих, зарядка и прохождение полосы препятствий.

Нас уже гоняли по сценариям: передвижение в паре, работа в малых группах, реакция на команды. Здесь появляется главное – ответственность не только за себя.

Инструкторы не кричат. Они останавливают, показывают, объясняют, затем заставляют повторить, пока не получится правильно. Но за "косяки" ответственность несем все. Приходится отжиматься от пола, приседать или стоять в планке за такое.

''Вы будете либо умными, либо сильными'', – иронизируют сержантши. Но упражнения выполняют вместе с нами.

Тактическая медицина отдельно выбивает из ''гражданского мышления''. Всё максимально просто и жестко: что делать, когда времени нет вообще. Здесь нельзя бежать к раненому на крик, постоянно падать, чтобы снизить силует.

После обеда – ещё больше практики. И ты уже не думаешь ''получится ли'', ты думаешь ''как не сломать группу и себя''.

День 3: когда начинаешь что-то понимать

Третий день — самый интенсивный.

Все, что вчера было разрозненным, складывается в единую систему. Перемещения, коммуникация, роль в группе – начинаешь ловить ритм.

"Коммуникация – один из важнейших навыков. Нужно постоянно общаться, разговаривать со своим напарником, окружающими или соседями. Чем больше информации узнаешь — тем больше шансов выжить. Вы не только контролируете свой сектор, то, что перед вами, но и анализируете всё, что происходит вокруг'', – объясняют инструкторы.

Далее последовала отработка в условном сценарии, где нужно действовать быстро и без лишних слов. И самое интересное – ты уже не чувствуешь себя "потерянным".

Важную роль здесь играет не только подготовка к выполнению задачи, но и ее анализ после. Поэтому после всех практических занятий новобранцы и сержанты анализировали действия участников – правильные или неправильные.

Итог – ощущение, что тебя не научили ''быть военным''. Тебе показали, насколько сложно даже на базовом уровне действовать правильно под давлением.

По прошествии трех дней

Самое сильное впечатление – это не упражнения и не снаряжение. А то, как быстро меняется мышление.

"Основная цель ''Школы рекрута'' – дать возможность гражданским лицам понять, что значит быть военным. Моя личная цель как руководителя этого направления – чтобы люди после обучения сделали следующий шаг к действию, к любому, но к действию, ориентированному на то, чтобы они расширяли свои границы ответственности хотя бы как минимум для своего окружения. Еще лучше – ради страны и следующих поколений, потому что это важно для нас, ведь мы уже не вернёмся к нормальной жизни. Вы можете об этом и не мечтать, но мы можем дать возможность следующему поколению прожить нормальную жизнь'', – — говорит координатор Школы рекрутов с позывным ''Роса''.

''Побеждая себя, победишь''. Запомните это как жизненное кредо. Рост не всегда комфортен, ответственность не всегда удобна, но только так мы можем победить себя и победить в целом. Надеюсь, что наше общество когда-нибудь до этого дорастет'', – рассказывает координатор.

После обучения ты становишься не ''подготовленным бойцом'', а человеком, который понимает, как многому он ещё не умеет – и насколько всё это взаимосвязано. И главное – это ощущение дисциплины без пафоса. Просто работа. Просто практика. Просто реальность, которая очень далека от картинок из интернета.

Подготовка

Обучение от ''Хартия-Хаб'' включает:

работу с оружием;

основы тактической медицины в зоне обстрела;

процедуру планирования боя;

тактику работы в малых группах;

базовую информацию о вооруженных силах.

Подготовка проходит в полевых условиях, а занятия проводят опытные военные инструкторы и специалисты в своих областях.

Записаться на следующие курсы можно в соцсетях ''Хартии-Хаб''.