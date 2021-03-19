Как привлечь удачу в день весеннего равноденствия: советы астролога

20 марта наступит весеннее равноденствие. Это особенная дата, которую можно использовать для привлечения удачи и загадывания желаний.

Солнце перейдет в знак Овна и это будет началом астрономической весны. День равноденствия – это встреча света и тьмы. Считалось, что именно с этого дня природа пробуждается после зимней спячки и начинаются обновления. Каждый человек почувствует прилив сил, желание любить, творить и созидать. В этот день будут сильны чувства, любовь к жизни, радость, оптимизм, тяга веселью и развлечениям, счастье. Об этом в Facebook написала астролог Елена Панчева.

Чтобы год был удачным, она посоветовала в день весеннего равноденствия радоваться и отгонять дурные мысли, делать добрые дела и помогать людям, начать делать карту желаний или завершить начатую. То есть, написать свои цели на бумаге и загадать заветное желание.

"Идеальный день, чтобы завязать красную ниточку на запястье левой руки, которая будет своеобразным талисманом, оберегом. Красную, потому что этот цвет символизирует планету Марс, именно Марс управляет Овном, куда наше солнышко и попадает 20 марта. Повязывая на руку нить, нужно сделать семь узлов, каждый из которых закрепляет ваши желания о благоприятных изменениях в жизни. Во время завязывания узлов важно подумать о том, что вы хотите привлечь в свою жизнь", – рассказала астролог.

20 марта – прекрасное время, чтобы показаться (презентации, выставки, первые свидания), для контакта с детьми.

"Кто играет на бирже или работает посредником, в районе 26 марта можно хорошо заработать на спекуляции. Так же в дни равноденствия люди будут более выносливы, изобретательны, способны давать силы другим и увлекать за собой, умение убеждать и давать возможности перейти на другой уровень. Интуитивное понимание происходящего. Прекрасное время для творческих людей. Хорошо в этот период проявить интерес к медитации, йоге", – отметила Панчева.

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