Как привлечь деньги в громады: итоги Женского Конгресса в Черкассах – фото

При участии женщин восстановление Украины происходит более эффективно. Это утверждение подтверждается статистическими данными: в громады, где больше депутаток-женщин, поступает больше донорских денег на восстановление.

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Об этом во время Украинского Женского Конгресса в Черкассах рассказала первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум. Она привела соответствующую статистику.

"У нас сегодня есть 3 области, где на уровне сельских и поселковых громад более 50% женщин. Это Ивано-Франковская, Закарпатская и Запорожская области. И те громады, где на местном уровне больше депутатов-женщин, подаются на помощь, выиграют и получают более 60-70% денег на восстановление", – отметила чиновница.

На Украинском Женском Конгрессе обсуждались практические кейсы финансовой грамотности, привлечение донорских денег для развития громад, дополнительные экономические возможности, которые предоставляет государство.

По словам соучредительницы УЖК, вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, региональное измерение – очень важное для Конгресса.

"Нам необходимо говорить о роли женщины не только на общегосударственном уровне, но и региональном. Мы уже видим изменение общественной парадигмы через новые функции и новые роли женщин, приобретенные во время войны. Женщинам с радостью дают ответственность. Но все еще не дают равенства в оплате труда и принятии решений", – говорит она.

Опытом привлечения средств от иностранных партнеров в громаду поделилась заместительница Куяльницкого сельского головы по экономическим вопросам София Ходюк. При содействии программы ПРООН в ее громаде разработали План восстановления и впоследствии попали в десятку получивших помощь пилотных громад.

Были определены ключевые направления: развитие малого и среднего бизнеса; энергоэффективные меры; безопасность громады. Мы привлекли большое количество женщин к реализации этих проектов", – отметила она.

Также о разных возможностях для лидерства женщин рассказывала депутат Черкасского областного совета, глава Совета развития громад благотворительного фонда "МХП-Громады" Татьяна Волочай.

"Наш опыт показал: если женщин поддерживать, то они начинают внедрять качественные инициативы, влиять на развитие громад", - считает она.

Основательница семейной эко-фермы "МК Перепелочка" Маргарита Козаченко рассказала, как из бьюти-сферы переквалифицироваться в успешное фермерство. Своим успехом она также обязана поддержке женщин, в частности, грантовым программам, в том числе от "МХП-Громады".

Развивая свой бизнес, Маргарита получила квалификацию водителя грузовиков, трактора и комбайна.

"Женщины в Украине берут на себя невероятные лидерские роли – как в политике, так и в бизнесе. Но все еще есть необходимость делиться опытом и учиться друг у друга, а также формировать солидарность", – отметила представительница ООН Женщины в Украине Сабина Фрейзер Гюнеш. Она также отметила важность дальнейшей поддержки женских организаций.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинский Женский Конгресс ежегодно, начиная с 2017 года, проводит главный Конгресс в Киеве, но и происходят события во всех регионах Украины. "Мы считаем, что все главные изменения должны происходить в синергии, сверху и снизу", – отмечают организаторы УЖК.