Украинский Женский Конгресс в Черкассах состоится уже 28 марта: где посмотреть

В пятницу, 28 марта, в Черкассах будет работать Украинский Женский Конгресс – ведущая платформа женского лидерства и гендерного равенства.

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Начиная с 10:00 дискуссии будут проходить в четырех платформах и будут посвящены лидерству женщин в местном самоуправлении и предпринимательстве, обучению финансовой грамотности, поддержке уязвимых групп женщин в сельской местности, вопросам усиления национальной идентичности.

Героини УЖК в Черкассах – прежде всего представительницы общин, местные депутаты, предприниматели, фермерки, активистки общественных организаций. Также в Конгрессе примут соучредители УЖК Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская, народные депутаты, главы министерств, послы европейских стран и стран G7.

Украинский Женский Конгресс ежегодно начиная с 2017 года проводит главный Конгресс в Киеве, а также события в регионах Украины.

"Мы считаем, что все главные изменения должны происходить в синергии – сверху и снизу. Следовательно, мы хотим вдохновить, мотивировать, научить женщин из общин перебирать на себя лидерские функции, не бояться изменений, адаптироваться, брать ответственность", – отметили организаторы УЖК.

К работе УЖК Черкассы можно подключиться онлайн. Прямая трансляция мероприятия будет проводиться на официальном сайте Конгресса и страницах УЖК в соцсетях.

На сайте УЖК 28 марта вы увидите на его главной странице баннер с трансляцией. Кликайте – и вы на месте. На Youtube-канале УЖК по этой ссылке. На странице Украинский Женский Конгресс в Фейсбуке.