Как правильно собирать грибы: в Минздраве напомнили правила

За первые пять месяцев 2021 года в Украине от отравления грибами пострадали 35 человек, из которых умерли трое. Центр общественного здоровья Минздрава дал советы, как правильно собирать и употреблять в пищу грибы.

В пресс-службе ведомства напомнили основные правила сбора грибов:

лучше не употреблять в пищу дикорастущие грибы;

не в коем случае нельзя есть сырые грибы;

при сборе грибов нужно быть внимательными и особо пристально смотреть на цвет шляпки, губки, ножки;

если есть сомнения о съедобности гриба, то лучше вообще его не брать;

ну стоит собирать слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми;

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не нужно покупать грибы на стихийных рынках с рук;

нельзя собирать грибы около дорог, промышленных предприятий и загрязненных территорий;

нельзя собирать грибы в засушливую погоду, потому что они пересыхают, отдавая воду и увеличивая концентрацию ядовитых веществ;

уже после сбора грибов, дома нужно еще раз их пересмотреть и все сомнительные выбросить;

готовить грибы в пищу нужно лишь в первые сутки после сбора;

варить грибы нужно минимум три раза, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса;

хранить блюда с грибами нужно в холодильнике в эмалированной посуде не более 24 часов;

не рекомендовано кушать грибы беременным, кормящим грудью, пожилым людям, детям до 12 лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как отличить ядовитые грибы от совершенно безопасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале лета после проливных дождей произошел настоящий грибной бум.