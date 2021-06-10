Как правильно собирать грибы: в Минздраве напомнили правила
За первые пять месяцев 2021 года в Украине от отравления грибами пострадали 35 человек, из которых умерли трое. Центр общественного здоровья Минздрава дал советы, как правильно собирать и употреблять в пищу грибы.
В пресс-службе ведомства напомнили основные правила сбора грибов:
лучше не употреблять в пищу дикорастущие грибы;
не в коем случае нельзя есть сырые грибы;
при сборе грибов нужно быть внимательными и особо пристально смотреть на цвет шляпки, губки, ножки;
если есть сомнения о съедобности гриба, то лучше вообще его не брать;
ну стоит собирать слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми;
не нужно покупать грибы на стихийных рынках с рук;
нельзя собирать грибы около дорог, промышленных предприятий и загрязненных территорий;
нельзя собирать грибы в засушливую погоду, потому что они пересыхают, отдавая воду и увеличивая концентрацию ядовитых веществ;
уже после сбора грибов, дома нужно еще раз их пересмотреть и все сомнительные выбросить;
готовить грибы в пищу нужно лишь в первые сутки после сбора;
варить грибы нужно минимум три раза, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса;
хранить блюда с грибами нужно в холодильнике в эмалированной посуде не более 24 часов;
не рекомендовано кушать грибы беременным, кормящим грудью, пожилым людям, детям до 12 лет.
Ранее OBOZREVATEL рассказал, как отличить ядовитые грибы от совершенно безопасных.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале лета после проливных дождей произошел настоящий грибной бум.