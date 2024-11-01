Как правильно называть жителей Черкасс: объяснение

В последнее время в информационном пространстве все чаще стали появляться необычные для большинства людей слова на обозначение жителей разных городов. Иногда они сбивают с толку даже опытных носителей украинского языка.

Видео дня

Одним из таких слов является существительное "черкасці", которым стали называть всех, кто живет в Черкассах. Людям, привыкшим к варианту "черкащани", это слово кажется странным. И они не всегда согласны принять его в свой лексикон. Точку в этой дискуссии поставил профессор языкознания Александр Пономарив.

В одном из выпусков своего блога он подробно объяснил, почему правильным вариантом является именно "черкасці". Все дело в употреблении соответствующего суффикса.

"Суффикс -чан- (-щан-) имеем тогда, когда в топониме есть звуки к, ч, щ и цк. Луцьк – лучани, Галич – галичани, Вінниця – вінничани, Донецьк – донеччани", – написал Пономарив.

А вот если этих звуков в названии города нет, добавил он, то будет правильно использовать суффикс -ц-. Если Полтава, то полтавці, если Луганск, то луганці. И, соответственно, черкасці, когда речь идет о Черкассах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском правильно называть жителей Монако – правильный ответ вас точно удивит.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.