Как правильно назвать на украинском 'зволожуючий крем': объяснение

Независимо от того, какой уход за собой мы ищем – крем для рук или лица, гель для душа, шампунь или средство после бритья – мы обычно хотим, чтобы он увлажнял кожу. Знаете ли вы, как правильно назвать такое средство на украинском языке ?

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Многие говорящие, долгое время пользовавшиеся русским, по инерции говорят "зволожуючий крем". На то, что это ошибка, обратили внимание авторы программы "Мовимо" на ТРК "Рудана".

"Зволожуючий – это активное причастие настоящего времени с калькированным суффиксом -юч-, не свойственным нашему языку", – объяснила ведущая программы Ирина Павленко.

Так как в таком случае говорить правильно? Знатоки языка советуют использовать причастие "зволожувальний". Или можно использовать конструкцию "крем/шампунь/гель/засіб для зволоження".

По аналогии также говорим "засоби для миття" или "мийні засоби", а не "миючі засоби", "освіжальний душ", а не "освіжуючий душ". Любых активных причастий в украинском лучше избегать, если вы хотите совершать как можно меньше ошибок.

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