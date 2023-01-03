Как правильно чистить очки и что категорически нельзя делать: главные правила

Ежедневная чистка очков – лучший способ сохранить их вид и избежать царапин на линзах. При этом чистить нужно не только линзы, но и оправу вместе с носоупорами и скобками.

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О том, как правильно убрать загрязнения, пишет портал All About Vision. Следуя этим советам, вы сможете сохранить свой оптический прибор в идеальном состоянии.

В настоящее время существует масса специализированных средств, которые используются для очищения очков от грязи, пыли и бактерий. Но все они – не самый лучший, да и не самый дешевый вариант. Поэтому логичнее использовать для этого простое и доступное средство для мытья посуды, которое есть на кухне у каждого. Оно отлично очищает линзы не только от жира, пыли и грязи, но и от вредных бактерий.

Как правильно чистить очки

1. Вымойте и высушите руки

Перед чисткой очков тщательно вымойте руки. Используйте для этого мыло без лосьона или жидкость для мытья посуды и чистое безворсовое полотенце.

2. Промойте очки под струей воды из крана

Это удалит пыль и другой мусор, что поможет избежать царапин на линзах при чистке. Избегайте горячей воды, которая может повредить некоторые покрытия линз.

3. Нанесите небольшую каплю жидкости для мытья посуды на каждую линзу

Большинство жидкостей для мытья посуды очень концентрированы, поэтому используйте небольшое количество. Пользуйтесь тем средством, которое не содержит лосьона.

4. Аккуратно протрите обе стороны линз и все части оправы

Необходимо очистить каждую часть очков, включая носоупоры и скобки оправы. Также очистите область, где край линзы соединяется с оправой – здесь часто накапливается пыль, мусор и кожный жир.

5. Промойте обе стороны линз и оправы

Хорошо промойте очки. Если не удалить все следы мыла, на линзах останутся пятна после сушки.

6. Аккуратно встряхните очки, чтобы удалить большую часть воды из линз

Внимательно осмотрите линзы, чтобы убедиться, что они чистые.

7. Аккуратно протрите линзы и оправу чистым безворсовым полотенцем

Используйте полотенце, которое не стирали с добавлением кондиционера или листов для сушки (эти вещества могут загрязнить линзы). Микрофибра тоже является хорошим выбором. Убедитесь, что ткань идеально чистая. Грязь или мусор, застрявший в волокнах полотенца, могут поцарапать линзы. Кроме того, остатки любого кулинарного масла или крема для кожи на полотенце загрязнят ваши очки.

8. Еще раз осмотрите линзы.

Если остались полосы или пятна, удалите их чистой салфеткой из микрофибры. Для цветных линз используйте одноразовые салфетки для чистки линз. Они разработаны специально для таких очков.

Чего ни в коем случае нельзя делать

Не используйте для чистки очков рукава или подол одежды. Такой способ совсем не подходит для этого. Ткань может поцарапать линзы. Кроме того, она не сможет качественно очистить очки от загрязнения, на них останутся частицы пыли и бактерии.

Не используйте слюну для смачивания линз.

Не используйте для чистки очков бытовые средства для чистки стекла или поверхностей. Эти продукты содержат ингредиенты, которые могут повредить линзы и очки.

Не используйте бумажные полотенца, салфетки или туалетную бумагу для чистки линз. Они могут поцарапать или запачкать линзы, оставить на них ворсинки.

Не пытайтесь отшлифовать царапину на линзах. Это только усугубит ситуацию.

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