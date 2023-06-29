Как поступить, если есть основания для отсрочки от мобилизации, но ТЦК отказывает: разъяснение

В Украине во время военного положения военнообязанные мужчины имеют основания для отсрочки от мобилизации. Но иногда кандидатам, отправившим по этому поводу необходимые документы в ТЦК и СП, приходят оттуда ответы наподобие "вы не обновили свои учетные данные" или "у вас не полный пакет документов".

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Адвокат Роман Симутин подчеркнул, что таким образом украинцев просят лично явиться в военкомат. На своем YouTube-канале он объяснил, что с этим делать и наступает ли уголовная ответственность за неявку.

"На самом деле факта вашего сообщения путем отправки заявления через почту вполне достаточно. Вы должным образом сообщили ТЦК, и последние не могут отказать в предоставлении отсрочки, если у вас есть законные основания, потому что это их обязанность, а не право – хочу дам, хочу не дам", – объяснил он.

По словам адвоката, если военнообязанному приходит подобное письмо-отказ, следует обратиться в областной ТЦК с жалобой. Он заверил, что в этом случае кандидат получит правильный ответ.

С момента успешного уведомления, когда у военнообязанного на руках будет бумажка о вручении письма ТЦК, убеждает Симутин, ему уже не могут вручить ни штрафы, ни подозрения.

"Отмечу: даже не с момента получения вами их ответа", – подытожил юрист.

Напомним, несколько Территориальных центров комплектования опубликовали приказ о необходимости всем военнообязанным мужчинам прибыть в военкомат в 10-дневный срок. Как выяснилось, эти приказы не новые – их выдают каждый раз, когда в Украине продолжают действие военного положения и мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения в Украине всеобщей мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к военной службе по состоянию здоровья. Некоторые категории граждан такого возраста могут получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ из-за бронирования на работе.

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