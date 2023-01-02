Как постирать кухонное полотенце в микроволновке: станет чистым за 1,5 минуты

Микроволновая печь – универсальный девайс, который можно использовать не только для подогрева пищи. Не все хозяйки знают, что в микроволновке можно постирать кухонное полотенце.

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Лайфхак поможет бороться даже с устаревшими пятнами. В сети рассказали, как использовать микроволновку для стирки. Предлагаем детальную инструкцию.

Как постирать кухонное полотенце в микроволновке

– Выберите емкость, в которой вы сможете замочить полотенце и которая поместится в микроволновку.

– Добавьте средство для отбеливания в пропорции 100 г на 1 литр воды.

– Замочите полотенце, но не полностью. Вода не должна покрывать его целиком. Накройте емкость крышкой, которую можно использовать в микроволновке. Для стирки установите среднюю мощность. Поставьте внутрь емкость с полотенцем и включите микроволновку. Время стирки – 10-15 минут.

– Этот способ поможет в случае, если на ткани уже много устаревших пятен, которые нельзя отстирать в обычном режиме. Под микроволнами текстиль хорошо прокипятится и грязь отойдет.

Есть еще один не менее интересный метод.

– Сначала нужно замочить полотенце и натереть пятна отбеливателем или стиральным порошком.

– Далее используйте пакет для замораживания. Если его нет – возьмите обычный целлофан. Положите полотенце в пакет и поставьте в микроволновку на 1.5 минуты. Важно: пакет оставьте открытым во избежание взрыва.

– После стирки осторожно щипцами извлеките пакет – он будет очень горячий. Пятна отойдут, полотенце нужно промыть под проточной водой и высушить.

Ни в коем случае не используйте микроволновку для стирки кухонного полотенца, если в его составе содержится более 70% синтетики. Микроволновка может выйти из строя.

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