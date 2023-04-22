Как получить рецепт на лекарство, если живешь в деревне: инструкция

Правительство работает над принятием решений, чтобы сделать лекарственные средства более доступными для сельских жителей. В частности, изменения будут касаться рецептурных препаратов.

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Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины. Минздрав также планирует упростить требования для открытия аптек в селах.

В частности, недавно были изменены правила выписки рецептов и их отпуска, что позволило фельдшерам обособленного структурного подразделения амбулатории первичной медицинской помощи выписывать бумажные рецепты на лекарственные средства, за исключением некоторых категорий препаратов.

Планируется упрощение требований открытия аптек в сельских районах. Также Минздрав внедрит механизм создания мобильных аптечных пунктов, которые будут работать в тех сельских районах, где нет аптечных заведений.

Как получить рецепт на лекарственные препараты, если вы живете на селе?

Посредством электронного рецепта можно получить его дистанционно. Если у вас хроническое заболевание и требуется постоянное прием лекарств, врач из другого населенного пункта по предварительной договоренности может выписать вам повторный рецепт на лекарства дистанционно.

Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и согласовать формат связи. В результате вы получите смс с номером рецепта и кодом погашения, который нужно предоставить фармацевту в аптеке.

Врач, выписывающий электронный рецепт на лекарства, может отслеживать динамику вашего лечения во время каждого контакта с вами. В рамках программы "Доступное лекарство" вы можете получить лекарственные средства, включенные в эту программу, бесплатно или с частичной оплатой по электронному рецепту.

Если вам не доступен электронный рецепт, то вы можете получить бумажный рецепт на необходимое лекарство от фельдшера местного ФАП. В будущем фельдшеры также смогут выписывать рецепты в ЕСОЗ. Отметим, что с апреля в Украине рецептурное лекарство можно получить как по электронному, так и бумажному рецепту, а перечень рецептурных лекарств остался неизменным.

В частности, в перечень лекарственных средств, требующих рецепт от врача, входят следующие препараты:

Антибиотики;

Противосудорожные средства;

Гормональные препараты, включая противозачаточные средства;

Препараты для лечения АД и сердечных заболеваний;

Некоторые антигельминтные препараты;

Некоторые антигистаминные средства;

Кроворазжижающие препараты;

Антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

Стероидные лекарственные средства;

Некоторые лекарства против боли, кашля и успокаивающие средства.

Информацию о том, является ли препарат рецептурным или безрецептурным, можно найти в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, которая прилагается к препарату, или на сайте госреестра лекарственных средств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, действительно ли в ЕС лекарства дешевле, чем в Украине, и что всем нужно знать перед приобретением.

Напомним, в Минздраве развеяли мифы вокруг е-рецептов. Да, в министерстве рассказали, на какие лекарства он нужен и все ли теперь будут по рецептам.