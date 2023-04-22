Как получить рецепт на лекарство, если живешь в деревне: инструкция
Правительство работает над принятием решений, чтобы сделать лекарственные средства более доступными для сельских жителей. В частности, изменения будут касаться рецептурных препаратов.
Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины. Минздрав также планирует упростить требования для открытия аптек в селах.
В частности, недавно были изменены правила выписки рецептов и их отпуска, что позволило фельдшерам обособленного структурного подразделения амбулатории первичной медицинской помощи выписывать бумажные рецепты на лекарственные средства, за исключением некоторых категорий препаратов.
Планируется упрощение требований открытия аптек в сельских районах. Также Минздрав внедрит механизм создания мобильных аптечных пунктов, которые будут работать в тех сельских районах, где нет аптечных заведений.
Как получить рецепт на лекарственные препараты, если вы живете на селе?
Посредством электронного рецепта можно получить его дистанционно. Если у вас хроническое заболевание и требуется постоянное прием лекарств, врач из другого населенного пункта по предварительной договоренности может выписать вам повторный рецепт на лекарства дистанционно.
Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и согласовать формат связи. В результате вы получите смс с номером рецепта и кодом погашения, который нужно предоставить фармацевту в аптеке.
Врач, выписывающий электронный рецепт на лекарства, может отслеживать динамику вашего лечения во время каждого контакта с вами. В рамках программы "Доступное лекарство" вы можете получить лекарственные средства, включенные в эту программу, бесплатно или с частичной оплатой по электронному рецепту.
Если вам не доступен электронный рецепт, то вы можете получить бумажный рецепт на необходимое лекарство от фельдшера местного ФАП. В будущем фельдшеры также смогут выписывать рецепты в ЕСОЗ. Отметим, что с апреля в Украине рецептурное лекарство можно получить как по электронному, так и бумажному рецепту, а перечень рецептурных лекарств остался неизменным.
В частности, в перечень лекарственных средств, требующих рецепт от врача, входят следующие препараты:
- Антибиотики;
- Противосудорожные средства;
- Гормональные препараты, включая противозачаточные средства;
- Препараты для лечения АД и сердечных заболеваний;
- Некоторые антигельминтные препараты;
- Некоторые антигистаминные средства;
- Кроворазжижающие препараты;
- Антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
- Стероидные лекарственные средства;
- Некоторые лекарства против боли, кашля и успокаивающие средства.
Информацию о том, является ли препарат рецептурным или безрецептурным, можно найти в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, которая прилагается к препарату, или на сайте госреестра лекарственных средств.
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