Правда ли, что в ЕС лекарства дешевле, чем в Украине, и что всем нужно знать перед покупкой: названа главная проблема

Электронный рецепт, который запустили в Украине с 1 апреля, вызвал оживленные обсуждения и даже короткий ажиотаж. Несмотря на то что фактически никакие требования к продажам лекарств не изменили, как и перечень продаваемых по рецептам препаратов, украинцы в конце марта выстроились в очереди в аптеках.

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В апреле по-прежнему аптеки не требуют показывать рецепты для покупки лекарств. Так будет продолжаться как минимум до окончания военного положения. Однако и до большой войны не было жесткого контроля продажи ненаркотических препаратов. Очереди у аптек в очередной раз доказывают: украинцы покупают лекарства без рецептов и консультации врача. Самолечение всегда наносит вред здоровью. Врачи говорят: окончательно испортить здоровье можно даже с помощью парацетамола.

OBOZREVATEL опубликует серию материалов о том, что нужно знать при покупке лекарства и почему продажа препаратов исключительно по рецептам может спасти здоровье. В этот раз расскажем о том, какое лекарство в Украине стоит меньше, чем в ЕС, и что говорят врачи об обязательном оформлении рецептов.

Украинские лекарства дешевле, чем в ЕС. Но за импортные приходится платить больше

В Украине за год лекарства, согласно Госстату, подорожали на 20,2%. Главные причины: девальвация доллара, удорожание логистики. Импортные лекарства подорожали, однако препараты украинского производства все еще остаются гораздо дешевле. То есть если лекарство производит украинская фармкомпания, оно будет стоить меньше, чем такое же лекарство, которое в ЕС производит их производитель.

К примеру, в Польше местная фармкомпания Hasco-Lek продает парацетамол (500 мг, 10 таблеток или суппозиториев) за 4,9 злотых (42,2 грн), тогда как в Украине парацетамол компании "Дарница" такого же объема стоит от 23,9 грн. OBOZREVATEL сравнил три самых популярных лекарственных средства (цены в онлайн-аптеках в Украине, Польше и Германии). Лекарства "Ксарелто", "Нурофен" и "Нимесил" в Украине стоят гораздо дешевле, чем в странах ЕС (см. таблицу).

Заместитель директора управления ассортиментом аптечного холдинга "АНЦ" Мария Семенова рассказывает OBOZREVATEL: однако утверждать, что в Украине лекарства стоят меньше, чем в ЕС, некорректно. Национальный производитель действительно предлагает более выгодные цены, однако, если есть иностранная компания, лекарства которой можно купить в ЕС и Украине, скорее всего, украинцам будут предлагать более высокие цены.

"Все зависит от продукта, компании, даты производства и др. Чаще встречается картина – в ЕС товар дешевле. Там действует параллельный импорт, компании могут объединяться и продавать на рынке Италии, например, товар, который изготовлен для Германии. Каждая компания индивидуально подходит к ценообразованию. И взвешивает не только себестоимость, но и объемы продаж. До войны для многих компаний рынок Украины был не очень перспективным. Товар для украинского рынка поставлялся дороже. В ЕС есть единая система регистрации, то есть уменьшается себестоимость регистрации", – говорит Семенова.

В то же время украинские лекарства действительно дешевле, но и себестоимость производства у них меньше, чем в странах ЕС. Потенциально после вступления Украины в ЕС стоимость лекарства от европейских производителей может быть уменьшена, однако сейчас из-за логистических проблем и девальвации гривни ситуация остается сложной.

В Украине около 40% всех лекарств должны продаваться с ограниченной надбавкой, поясняют в Госпотребслужбе. Есть специальный национальный перечень (туда включили большинство популярных препаратов, начиная с того же парацетамола). Оптовая надбавка не может быть больше 10%, а розничная (для аптек) – 25% закупочной цены. Для лекарств, стоимость которых покрывают госпрограммы, надбавки должны быть еще меньше.

В Украине лекарства можно покупать без рецептов – это большая проблема

Во время военного положения аптеки могут продавать лекарства без проверки рецептов. Однако и до полномасштабной войны, несмотря на необходимость показывать рецепты, многие аптеки это требование игнорировали. По рецепту продавали только наркотические препараты, оборот которых проверяется более жестко.

Врач-терапевт с 36-летним опытом Марина Крапивнер рассказывает OBOZREVATEL: абсолютное большинство лекарств (кроме легких жаропонижающих) должны продаваться по рецептам. И дело не только в том, что украинцы покупают "неправильные лекарства". Сочетая между собой разные препараты, можно вызвать тяжелые побочные эффекты.

"Даже парацетамол, который во всем мире без рецепта продается, при нарушении дозировки в отдельных случаях, не во всех, но может привести к тяжелому поражению печени. И ее тогда нужно долго лечить еще и в стационаре с капельницами. Лекарство должно продаваться по рецепту", – уверен врач.

Крапивнер прошла обучающие программы в Париже, Люксембурге, Монако. То, как употребляют лекарства украинцы, мешает эффективно проводить лечение. Пациенты часто жалуются, что не действуют антибиотики, это замечают и врачи. Но на самом деле причина в том, что длительное время антибиотики в Украине продавались без рецептов, возникла резистентность, то есть организм уже не воспринимает это лекарство.

"При разных заболеваниях нужны разные антибиотики. В некоторых случаях их просто не нужно употреблять, бывают аллергические реакции", - рассказывает Крапивнер. Однако при этом врач добавляет: проблема с электронными рецептами действительно есть. К примеру, рецепт должен быть только на один препарат. А если пациенту нужно выписать большое количество лекарств, вместо консультации все время, которое семейный врач может уделить пациенту, займет оформление этих рецептов. Процесс оформления рецептов нужно упростить, программу – доработать, однако в любом случае продавать лекарства без рецептов – вредно, уверена врач.