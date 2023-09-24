Слышу много слов о том, что есть большие проблемы с демографией.

Уже в правительстве, говорят, рассматривают варианты завоза в Украину миллионов мигрантов… нужна же рабочая сила.

Я думаю, что проблема не в этом...

Далее текст на языке оригинала.

По-перше, після Перемоги ми маємо збудувати таку Україну, в яку повернуться мільйони Українців та Українок.

По-друге, воюючи за свою Українську Ідентичність, проти "русскіх" – нам, Українцям, необхідно прикласти максимум зусиль, щоб нас не "підвели під монастир" ті, хто як "пляшечка з отрутою", гладенькі та боязливі, підкидають нам "з чужого поля", інші антинаціональні речі…

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По-третє, для народження дитини треба чоловік і жінка. Тому, не можна щоб наших чоловіків і жінок, наших дітей та онуків всіляка мерзота перетворювала на "воно", або "невідомощо"…

Дітям своїм кажу: "Як переможемо цього Ворога, будете битися з іншим… Бо цей ворог – вбиває наше національне тіло, а той, що вже йде за ним – вбиває українську душу."

Не маю сумніву, що ми переможемо і цих нелюдей, і тих хто йде за ними.

Слава Україні!