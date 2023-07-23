Как Петру I за взятку 'сохранили лицо' и как это изменило ход истории

23 июля 1711 г. был подписан так называемый Прутский мир – мирное соглашение между Московским царством и коалицией государств и территорий, в состав которой входили Османская империя, Швеция, Крымское ханство. Входили в нее и украинские отряды, которые возглавляли гетман Пилип Орлик и кошевой Кость Гордиенко.

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Этот мирный договор стал результатом бесславного Прутского похода московского царя Петра I, начавшегося весной того же года. Но вернемся на год раньше. Итак, в 1710 году гетман Правобережной Украины Пилип Орлик, король Швеции Карл XII и крымский хан Девлет II Герай встретились в Бендерах и договорились ударить по Московскому царству, чтобы предотвратить дальнейшую экспансию московитов на юг и восток. Узнав об этом, Петр I решил действовать на опережение и начал поход через Правобережную Украину в Молдову, дорогой силой загоняя украинцев на левобережные территории. Имея 46 тысяч войск и 120 орудий, к которым присоединилось пятитысячное войско молдавского хозяина Дмитрия Кантемира, Петр I двинулся правым берегом реки Прут в направлении Ясс (Румыния). Навстречу ему вышла армия османов численностью более 120 тысяч воинов, к которой присоединились крымская конница (до 70 тысяч всадников), украинское войско под руководством Пилипа Орлика (до 4 тысяч воинов) и отряды шведов (до 2 тысяч). Артиллерия союзников насчитывала до 440 орудий.

18 июля 1711 года у небольшого села Станилешти, находящегося на границе между Румынией и Молдовой, и произошло решающее сражение, во время которого армия московитов потеряла до 5 тысяч убитыми, а на следующий день около 37 тысяч московских воинов попали в оцепление и капитулировали.

Чтобы не попасть в плен и не опозориться окончательно, Петр I через своих дипломатов Петра Шафирова и Бориса Шереметева пообещал взятку в размере 150 тысяч рублей османскому визирю Балтаджи Мехмеду-паше. В результате, несмотря на возражения союзников – шведского короля Карла XII, Пилипа Орлика и крымского хана Девлет-Герая – визирь согласился на мирные переговоры, которые и завершились подписанием соответствующего соглашения.

Оно предполагало, что Московское государство возвращает Турции крепость Азов, разрушает свои крепости Таганрог, Каменный Затон и Новобогородицкую. Кроме этого, московиты должны были прекратить вмешательство в дела Речи Посполитой и покинуть земли, связанные с Польшей, казаками и запорожцами. Королю Карлу XII было разрешено вернуться в Швецию через территории, относившиеся к Московскому государству. Армии московитов позволили выйти из окружения вместе с обозом и пушками, а на обратном пути для безопасности их сопровождала крымская конница.

Канцлер Отто фон Бисмарк говорил, что "соглашения с россиянами не стоят бумаги, на которой они подписаны". Так было и с Прутским миром. Московиты не выполнили его условия в части украинских земель и продолжили вмешиваться в дела казаков и запорожцев.

Интересно, что османский визирь так и не решился получить взятку, хотя деньги в его ставку привозили дважды. Первый раз из-за того, что опасался своего союзника Девлет II Герая, а второй – из-за подозрений, возникших у Карла XII. Через год Балтаджи Мехмед-пашу отправили в отставку из-за мира на таких условиях, а впоследствии его приговорили к смертной казни. Но приговор не был исполнен и экс-визиря отправили в ссылку, где он был задушен по приказу султана.

Известно, что история не знает сослагательного наклонения, но если бы не та взятка, кто знает, существовала бы сегодняшняя Россия и в каких пределах. Ведь уже через 10 лет после Прутского похода, в ноябре 1721 года, Петр I объявил себя императором, московские земли – Российской империей, а московитов – русскими. С тех пор московиты вынуждены писать свою историю, пытаясь любым способом доказать свою исключительное право на преемственность названия "Россия" от "Руси". Особенно активно это происходило при Екатерине II, которая даже создала для этого "Комиссию для составления записок о древней истории, преимущественно российской".

Как отметил академик НАН Украины Григорий Пивторак, "Екатерина II пыталась узнать историю своего государства на основе предоставленных ей письменных источников – летописей и других документов московской старины. Правдивая история Московии ее шокировала, потому что была куцей и очень бедной. Особенно царицу поразило то, что могучее государство Русь, слава которого на протяжении трех столетий гремела на весь мир и с князьями которой считали за честь породниться короли Франции, Венгрии, Швеции, как выяснилось, к Московии не имело никакого отношения".

Петру I ценой взятки "сохранили лицо", совершив роковую ошибку. Поэтому, когда сейчас говорят о том, что шанс "сохранить лицо" нужно дать и Путину, просто помним о том, что подобное уже было и катастрофические последствия этого в том числе мы чувствуем и сегодня. Ведь Петр I для Путина – образец государственного мужа. Недаром он открыто себя с ним сравнивал, когда говорил, что тот "возвращал России территории и укреплял ее". Так же он сейчас делает и с Украиной, мол, это исторические земли России. Надеюсь, что этот исторический урок мы и весь цивилизованный мир успешно усвоили и подобных ошибок больше не допустим. "Сохраним лицо" Путину – подарим ему победу и развяжем руки на вторую, еще большую войну.