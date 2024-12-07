Как перезагрузиться в субботу: астролог дала советы

В субботу, 7 декабря, Луна находится в знаке Водолей и переходит в знак Рыб. Это означает необходимость поиска гармонии с собой.

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Астролог и нумеролог Исита Гая эксклюзивно для OBOZ.LIFE дала несколько советов, как сделать этот день удачным.

"Это день для анализа, для перезагрузки, осмысления. Стоит начать читать новую книгу. Я бы советовала не забывать о помощи для близких, нужно покормить нищих, кормить животных на улице, помочь пожилым людям, которые находятся на улице, бездомным людям или своим родным", – сказала Исита.

Нумеролог добавила: если у вас есть бабушки или дедушки, обязательно свяжитесь с ними и проявите внимание и заботу.

"Отправьте им посылку. Позвоните и поговорите с ними, лучше всего - это посетить их в этот день, сделать подарки. Очень хорошо навещать давних родственников, которые уже в возрасте, преклонного возраста. И конечно приносить дарить людям вкусности в этот день - это благие деяния, с помощью которых Сатурн снимает большое количество негативной кармы с человека", – резюмировала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы астролога по поводу запретов в субботу.

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