Избегайте ссор: астролог дала подробный прогноз на субботу

В субботу, 23 ноября, длится 22-й лунный день. Луна находится в знаке Льва, а Солнце переходит в знак Стрельца.

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По своей энергетике это будет мягкий день, спокойный и уравновешенный. Об этом специально для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

"Это будет такой очень интеллектуальный день. Вы почувствуете желание узнать новую информацию, что-то где-нибудь почитать, посмотреть, послушать. Вы можете узнать что-то новое, какой-то фильм, книга встреча с друзьями, интересный разговор – это день, когда к вам придет новая информация, и информация, которая вам нужна", – пообещала Исита Гая.

Она также посоветовала обратить внимание на эту субботу тем, кто хотел что-то выучить, углубиться в какую-то тему, но постоянно откладывал это из-за нехватки времени. Начать сегодня что-то изучать будет как нельзя кстати, считает астролог.

Также в субботу активна творческая энергия. "Если вы что-нибудь захотите сделать руками, это будет на пользу всем", – пообещала Исита Гая. В частности, она порекомендовала сегодня собственноручно готовить еду и угощать ею близких. К примеру, принести такое угощение в гости.

А вот чего важно избегать в эту субботу, так это ссор, утверждает астролог. "Избегайте ссор, избегайте негативных ситуаций, не создавайте их, потому что суббота вообще – это день кармы, и очень легко попасть в неприятную ситуацию. Поэтому постарайтесь этот день посвятить познанию, творчеству и кулинарии" – посоветовала она.

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