Как перевести на украинский 'вызывающий': лучшие варианты

Языковеды отмечают, что активные причастия прошлого времени несвойственны украинскому языку. Это слова, имеющие окончание -ачий, -ячий, учий, -ючий. Так что русские слова следует переводить, учитывая все лексические и грамматические нюансы.

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OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести причастие "вызывающий". Ведь возникает вопрос – как заменить несвойственные формы слов? Кажется, не всегда можно найти правильные и уместные ответчики.

Слово "вызывающий" может означать разные вещи в зависимости от контекста.

Например:

вызывающее поведение – зухвала поведінка;

вызывающий наряд – безсоромне вбрання;

вызывающий взгляд – нахабний погляд.

Заменить несвойственные украинскому языку причастия можно с помощью прилагательных.

Это, в частности, можно сделать:

за допомогою однокореневих прикметників: панівна еліта (а не "пануюча"), приваблива пропозиція (а не "приваблююча");

використовуючи синоніми: зворушливий момент (а не "хвилюючий), прийдешнє свято (а не "наступаюче"), багатий на залізо (або залізновмісний, а не "вміщуючий залізо"), чинне законодавство (а не "діюче"), молоде покоління (а не "підростаюче");

вживаючи прикметник із суфіксом -альн-: зволожувальний крем (або крем для зволоження, а не "зволожуючий"), освіжальний напій, душ (а не "освіжуючий"), знеболювальний засіб (або засіб для знеболення, а не "знеболюючий");

за допомогою складного прикметника: працелюбний, волелюбний хлопець (а не "люблячий працю, волю");

за допомогою прикметника з прислівником щораз (чимраз): щораз слабші поштовхи (а не "слабнучі").

Недоразумения появляются и с переводом слова "внушительный". Есть несколько вариантов, поэтому стоит учитывать контекст.

Словосочетание "внушительный результат" можно перевести как "значний результат".

Вместо "внушительный человек" можно сказать "авторитетна людина".

"Внушительный аргумент" трудно перевести с помощью прилагательного, поэтому лучше сказать "аргумент, який вражає".

Также OBOZ.UA рассказывал о других способах замены активных причастий прошедшего времени.

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