Не 'керуючий' и 'хвилюючий': как правильно говорить по-украински

Больше всего ошибок в украинском языке возникает с употреблением активных причастий прошедшего времени. Это слова, имеющие окончание -ачий, -ячий, учий, -ючий. Известные языковеды, в частности Борис Антоненко-Давыдович, Юрий Шевелев, Александр Пономарив, Святослав Караванский, отмечали, что эти формы несвойственны украинскому языку.

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Возникает вопрос – как их заменить? Кажется, не всегда можно найти правильные и уместные соответствия. Эксперты рассказали о самых распространенных способах замены активных причастий прошедшего времени.

Способ 1: прилагательный

Заменить несвойственные украинскому языку причастия можно с помощью прилагательных.

Это, в частности, можно сделать:

с помощью однокоренных прилагательных: панівна еліта (а не "пануюча"), приваблива пропозиція (а не "приваблююча");

используя синонимы: зворушливий момент (а не "хвилюючий), прийдешнє свято (а не "наступаюче"), багатий на залізо (або залізновмісний, а не "вміщуючий залізо"), чинне законодавство (а не "діюче"), молоде покоління (а не "підростаюче");

употребляя прилагательное с суффиксом -альн-: зволожувальний крем (або крем для зволоження, а не "зволожуючий"), освіжальний напій, душ (а не "освіжуючий"), знеболювальний засіб (або засіб для знеболення, а не "знеболюючий");

с помощью сложного прилагательного: працелюбний, волелюбний хлопець (а не "люблячий працю, волю");

с помощью прилагательного с наречием каждый раз (время от времени): щораз слабші поштовхи (а не "слабнучі").

Способ 2: с помощью существительных

Заменить причастие можно существительным в форме именительного падежа: доповідач, промовець (а не "виступаючий"), керівник (а не "керуючий"), вірянин (а не "віруючий"), завідувач кафедри (а не "завідуючий").

Существительное в форме родительного падежа пригодится, например, для замены словосочетания "енергозберігаючі лампи" на "лампи енергозбереження".

Иногда на помощь придут сочетания существительных с прилагательными: деталі для комплектування (а не "комплектуючі" деталі), засоби для миття (або мийні засоби, а не "миючі").

Стоит упомянуть и о существовании существительного-прикладки: поет-початківець (а не "початкуючий" поет), одяг для мам-годувальниць (а не "годуючих" мам), команда-лідер (а не "лідируюча" команда).

Способ 3: нормативные причастия

Образовать правильную форму слова можно с помощью нормативных причастий:

пассивного причастия на -н(ый), -т(ый): приспана красуня (а не "спляча");

активного причастия прошедшего времени: зраділий студент (а не "радіючий"), ожилий вулкан (а не "діючий");

причастия прошедшего времени с префиксом напів-: напіввимерлі види тварин (а не "вимираючі"), напівзниклі рептилії (а не "зникаючі").

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