Как отключение электроэнергии влияют на жизнь украинцев: социологи обнародовали данные опроса

Отключения электроэнергии в Украине сильно влияют на повседневную жизнь 43% граждан. Только 4% украинцев считают, что периодическое отсутствие света никак на них не воздействует.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, который проводился с 21 декабря по 3 января. По данным исследования, 19% опрошенных заявили, что отключения света "очень сильно влияют" на их жизнь, еще 24% выбрали вариант ответа "достаточно сильно влияют".

35% участников опроса сказали, что отключения электроэнергии "умеренно влияют", 8% – "слабо влияют" и 4% – "не влияют вообще".

Чаще всего на влияние отключений света указывают жители крупных городов с 100 тыс. и более жителей – там 49% опрошенных ответили, что эти отключения очень сильно или сильно влияют на их жизнь. О меньшем влиянии заявляют жители средних, маленьких городов и поселков (43%) и сел (36%).

72,9% опрошенных заявили, что у них отключают свет более одного раза в день, у 14,4% – один раз в день. Еще 6,7 % сказали, что остаются без электричества несколько раз в неделю, но не каждый день.

Как сообщал OBOZREVATEL, три облэнерго в Украине поймали на нарушениях графиков отключений света. Их обязали выплатить штрафы по 85 тыс. грн.

Напомним, ранее было создано приложение, которое позволяет узнать, есть ли дома электричество.