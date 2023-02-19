Как отчистить кастрюли от гари: 5 простых и действенных способов

Кастрюля, которая подгорела, не обязательно должна отправится в мусор. При помощи домашних средств можно легко отчистить любые загрязнения.

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О пяти простых лайфхаках для блестящей посуды рассказало издание Express. В каждом из них используются простые и доступные составляющие, которые всегда под рукой у хозяйки.

Соль, уксус и пищевая сода

Во многих советах соль, уксус и пищевую соду предлагают как отдельные средства для чистки посуды. Но использовав все три продукта вместе, вы очистите пригоревшую кастрюлю лучше всего.

Насыпьте три столовых ложки соли в пригоревшую кастрюлю и добавьте достаточное количество уксуса, чтобы покрыть им дно сосуда.

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите смесь до кипения. Как только она закипит, убавьте огонь до минимума и добавьте четыре столовых ложки пищевой соды.

Как только жидкость испарится, снимите кастрюлю с огня, дайте остыть и потрите ее влажной губкой, а потом сполосните водой.

Лимон

Эти фрукты полны лимонной кислоты, что делает их сок полезным для чистки пригоревшей посуды.

Наполните пригоревшую кастрюлю водой. Порежьте два или три лимона на четвертинки, поместите в воду и доведите до кипения.

Дайте лимонам покипеть около пяти минут, затем выключите огонь и оставьте остывать.

Вылейте воду с лимонами и начните очищать кастрюлю деревянной ложкой или лопаткой, чтобы удалить пригоревшую пищу.

Вымойте кастрюлю водой с привычным средством для мытья посуды.

Таблетка для посудомоечной машины

Вы можете использовать таблетку для посудомоечной машины, чтобы уничтожить нагар.

Все, что нужно сделать, это наполнить кастрюлю водой настолько, чтобы покрыть пригоревшие места и поставить ее на слабый огонь на несколько минут.

Наденьте защитные перчатки, снимите кастрюлю с огня и натрите пригоревшие места таблеткой для посудомоечной машины.

Затем промойте кастрюлю пресной водой и наблюдайте, как нагар удаляется из посуды.

Листы для сушилки

Листья для сушки обычно применяются в сушильных машинах, но их также можно использовать и для удаления с кастрюли нагара.

Наполните кастрюлю достаточным количеством воды, чтобы покрыть пригоревшие участки, а затем добавьте немного жидкости для мытья посуды.

После этого положите листы для сушилки в кастрюлю и окуните их в воду.

Дайте листам впитать воду в течение получаса или чуть дольше, а затем снимите их и высыпьте смесь.

Вымойте кастрюлю, как обычно, и соскребите пригоревшие остатки.

Кола

Вы наверняка слышали о свойствах колы очищать ржавчину, но этот сладкий напиток может помочь вам очистить и пригоревшие кастрюли.

Все, что нужно сделать, это заполнить кастрюлю колой и оставить на несколько часов.

После этого вылейте колу и соскребите деревянной лопаткой пригоревшие места. Не забудьте помыть кастрюлю водой с добавлением обычного моющего средства.

Ранее OBOZREVATEL поделился советами, как вернуть испорченной посуде блеск.

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