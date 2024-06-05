Как оставаться со связью даже при отключении света: советы Минцифры

При длительном выключении электроэнергии в Украине абоненты могут остаться без связи. Причем сохранить связь и доступ к интернету достаточно легко, нужно лишь позаботиться об этом заранее.

В Минцифре посоветовали, что делать, чтобы во время блэкаутов оставаться в сети. Глава министерства Михаил Федоров считает, что прежде всего нужно позаботиться об "устойчивом интернете".

Подавляющее большинство пользователей используют для доступа к сети Wi-Fi, а когда выключают свет, люди просто переключаются на мобильный интернет. Это, разумеется, тоже доступ к сети, однако назвать его "устойчивым" никак нельзя, потому что в такие моменты базовые станции мобильных операторов не справляются, и нагрузка на сети возрастает в 10 раз. Исчезает и интернет, и связь.

"Позаботьтесь об устойчивом интернете. Первое, что можете сделать, - включите национальный роуминг и переключитесь на другого оператора. Второе - заранее загрузите интерактивную карту с пунктами несокрушимости в приложении "Дія". Во многих пунктах есть Starlink, чтобы быть онлайн, и генератор, чтобы зарядить телефоны ", – отметил министр.

Также Федоров напомнил о так называемом "фиксированном интернете" – то есть проводном соединении с сетью. Оно бывает разным.

"Одна из самых эффективных технологий для этого – xPON. Работает 4+ часа при отключениях электроэнергии. Сможете через мессенджер позвонить маме и сказать, что у вас все хорошо", – посоветовал министр.

К сожалению, не все провайдеры используют xPON и могут подключить вас к сети таким образом. Найти другого провайдера в xPON можно на карте ЛУН (карта актуальна для всех регионов страны).

И отдельный совет от Федорова – заранее загрузить на телефон или ноут фильмы, сериалы или любимый подкаст, "чтобы занять себя на время отключений".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам введут графики отключений электроэнергии на полные сутки уже 6 июня. Лимиты потребления тока будут действовать для каждой области Украины с 00:00 до 24:00. Поэтому по всей стране будут применяться почасовые отключения света. Кроме того, при превышении лимитов даже с действующими графиками могут вводить аварийные отключения – без предупреждения.

Кстати, разная продолжительность отключений электроэнергии в областях Украины обусловлена спецификой каждого региона и установленными пределами объемов энергопотребления. В частности, области имеют разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении, что значительно влияет на графики для населения.

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