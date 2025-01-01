Как нужно начать год, чтобы всегда была удача: астропрогноз на 1 января

Новый год следует начинать с благими намерениями, позитивным настроением и четко сформулированными планами на будущее. Это период обновления, легкой, светлой энергии и начало нового цикла жизни.

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Астрологиня и нумерологиня Исита Гая специально для OBOZ.UA рассказала о том, как провести первый день года. Она отметила, что 12 дней с 1 по 12 января по энергиям соответствуют следующим 12 месяцам.

От того, как вы проживете первые 12 дней, будет зависеть, как пройдет весь год.

"И очень важно понимать, что все, что вы делаете, говорите, какие эмоции проживаете, все в увеличенном масштабе вы будете проживать в последующие 12 месяцев", – подчеркнула астрологиня.

В первый день года следует делать то, что вам по душе. Отдыхать, медитировать, приехать в гости к родным.

Очень важно надеть новую одежду. Это должна быть либо новая вещь, либо вещь, которую вы купили раньше, но еще ни разу не одевали.

Исита Гая рекомендует воздерживаться от темного цвета.

"Постарайтесь не одевать темные цвета, потому что они все же несут столь тяжелую вибрацию. А зеленый цвет – это сердечная чакра, это открытие сердца, энергии любви, открытие мудрости", – рассказала астрологиня.

Золотистый, серебряный, зеленый – это цвета нового года.

Можно на бумажке написать всю боль, весь негатив, все плохие ощущения, которые у вас были в прошлом году, все негативные ситуации, а потом просто порвать эту бумажку и смыть ее в унитаз. Астрологиня советует воображать, что с этой водой уходит отрицательная энергия.

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