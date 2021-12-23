Как не отравиться салатами на Новый год: советы Госпотребслужбы

По случаю Нового года и Рождества в Украине принято готовить множество разных блюд, в связи с чем в этот период повышен риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Во время подготовки к празднику важно помнить об опасности готовых блюд, которые неправильно хранились, были приготовлены не по технологии или из некачественных продуктов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпотребслужбы. Так, специалисты напомнили о нескольких важных правилах:

Правильно храните и сортируйте продукты, купленных для праздничного застолья. Мясные, молочные продукты, морепродукты, салаты со сметаной и майонезом, сладкие блюда и кондитерские изделия нужно хранить в холодильнике.

Отдельно храните и обрабатывайте сырую и готовую пищу, молочные и мясные блюда, а также рыбные и овощные.

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Приготовленную еду следует подавать к столу сразу после приготовления или быстро остудить и хранить в холодильнике. Салаты следует помещать в холодильник не позже, чем через два часа нахождения их в комнатной температуре.

Если хотите повторно разогреть блюдо, делайте это не больше двух раз, поскольку в противном случае оно потеряет вкус и превратиться в источник размножения бактерий.

Салаты нельзя хранить слишком долго даже в холодильнике. Срок годности салатов с майонезом – до 24 часов, овощных на растительном масле – до 36 часов. Лучше всего сметану, соус или майонез добавлять прямо перед подачей на стол.

Покупая продукты в магазине, обращайте внимание на их внешний вид и срок годности. Упаковка не должна быть повреждена или помята, а сам продукт – выглядеть заветренным и несвежим.

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