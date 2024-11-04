Как называют очень высоких и низких людей: интересные фразеологизмы

Украинский язык отличается большим разнообразием и остроумием фразеологизмов. Конечно, значительная часть из них описывает разные характеристики людей.

Видео дня

Радиоведущая и автор программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний решила рассказать, как на украинском языке можно сказать о людях очень маленького и очень высокого роста. Подходящими фразеологизмами она поделилась с подписчиками своего TikTok-блога.

Невысокий человек

О человеке маленького роста, на украинском языке можно сказать, что он "вершкового зросту" "Ни сливки, ни сливочное масло здесь ни при чем", – объяснила Багний. Слово происходит от старинной меры длины под названием вершок – 4,4 см. Также существует вариант "від горшка два вершка". Таким образом, наши предки указывали на то, что кто-то вырос не очень высоким.

Очень высокий человек

Не меньше внимания привлекал и очень высокий рост. Чтобы описать его, использовали другие старинные меры длины – версту, а также сажень. Сажень составлял немного больше, чем два метра. Поэтому о человеке сопоставимого роста можно сказать "людина саженного зросту", или же воспользоваться фразеологизмами "верства келебердянська" или "верства пирятинська".

Также в словарях можно встретить такое выражение: "через хату перехилиться і моркву вирве". Так тоже говорят об очень высоких людях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о каких людях на украинском языке говорят, к у них в голове воробьи чирикают.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.