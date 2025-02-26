Как назвать украинским 'мошенничество': объяснение

В сложные времена всегда процветают нечистые на руку люди, обманом наживающиеся на других. А как вы называете таких людей на украинском языке ?

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Если вы долго разговаривали на русском или находились под его сильным влиянием, вам может вспомниться вариант "мошенничество". Однако такой лексемы украинские словари не содержат. OBOZ.UA изучил справочную литературу и рекомендации языковедов, чтобы узнать, как правильно называть разного рода обманщиков.

Итак, прямым переводом слова "мошенничество" является слово "шахрайство". Словари предлагают два толкования этого слова – более общее и близкое к юридическому определению мошеннических действий:

хитрый и ловкий обман; крючкотворство;

овладение чужим имуществом или правом на него, получение благ и т.п. путем обмана или злоупотреблением доверия.

Впрочем, у украинского языка есть и немало интересных и колоритных синонимов, которые можно использовать в этом же значении. Например:

ошуканство;

дурисвітство;

облуда;

омана;

одура;

ошук;

шарлатанство;

крутійство;

махлярство;

плутні / плутощі;

крутанина;

крутарство;

афера;

шалапутнява.

Используйте эти слова, чтобы обогатить свою речь. И не забывайте остерегаться мошенников и мошенничества.

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