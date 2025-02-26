Как назвать украинским "мошенничество": объяснение
В сложные времена всегда процветают нечистые на руку люди, обманом наживающиеся на других. А как вы называете таких людей на украинском языке ?
Если вы долго разговаривали на русском или находились под его сильным влиянием, вам может вспомниться вариант "мошенничество". Однако такой лексемы украинские словари не содержат. OBOZ.UA изучил справочную литературу и рекомендации языковедов, чтобы узнать, как правильно называть разного рода обманщиков.
Итак, прямым переводом слова "мошенничество" является слово "шахрайство". Словари предлагают два толкования этого слова – более общее и близкое к юридическому определению мошеннических действий:
- хитрый и ловкий обман; крючкотворство;
- овладение чужим имуществом или правом на него, получение благ и т.п. путем обмана или злоупотреблением доверия.
Впрочем, у украинского языка есть и немало интересных и колоритных синонимов, которые можно использовать в этом же значении. Например:
- ошуканство;
- дурисвітство;
- облуда;
- омана;
- одура;
- ошук;
- шарлатанство;
- крутійство;
- махлярство;
- плутні / плутощі;
- крутанина;
- крутарство;
- афера;
- шалапутнява.
Используйте эти слова, чтобы обогатить свою речь. И не забывайте остерегаться мошенников и мошенничества.
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