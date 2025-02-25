Как назвать подшипник на украинском: малоизвестный перевод

С переводом технических терминов часто возникают проблемы. Например, в украинском разговорном языке довольно распространенным является слово "подшипник". По сути это русизм – обычная языковая калька.

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Украинский язык имеет собственный, аутентичный термин, который следует использовать. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести "подшипник".

Почему термин "подшипник" стал популярным

Слово "подшипник" стало широко употребляемым в украинском языке во времена советского периода, когда русский язык доминировал в технической терминологии.

Многие технические понятия, среди которых и "подшипник", были перенесены без изменений с русского языка, что сделало его привычным для многих людей, особенно для старшего поколения.

Правильный украинский термин

Поэтому мало кто знает, что в украинском языке правильным термином для этой детали будет "вальниця". Это слово имеет глубокие исторические корни и прямо отражает функцию детали – обеспечивает вращение валов.

"Вальниця" – просто соответствие русскому слову, а аутентичная часть украинской технической лексики, которую следует восстанавливать и использовать.

В технических публикациях и документах все чаще встречается термин "вальниця", что свидетельствует об отходе от русизмов.

Кстати, в украинском языке нет никакого "перочинного ножа". Следует говорить "складАний ніж". В народе складной нож также называют "забигачем", "чепеликом", "бганим ножем". Подробнее об этом слове и диалектных соответствиях – читайте в материале.

Не находя правильных альтернатив в родном языке, мы начинаем использовать дословный перевод слов с русского. Так возникают термины-гибриды, которые не присущи украинскому. К примеру, в профессиональных кругах есть такое популярное слово "заподлицо". OBOZ.UA разбирался, как перевести его на украинский.

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