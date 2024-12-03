Как назвать на украинском 'попутчика': есть несколько вариантов

Русизмы портят чистоту звучания украинского языка. Ученые пришли к выводу, что лексикон нашего языка богаче, чем считали ранее. Объем слов может достигать более миллиона. Так что если мы не знаем, как перевести русское слово на украинский, дело не в бедности языка, а в недостаточном словарном запасе.

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В разговорной речи часто используют слово "попутчик". OBOZ.UA разбирался, как перевести его на украинский.

"Со мной сегодня ехал такой интересный попутчик", – может рассказывать только что вернувшийся с дороги. Так называют человека, с которым едут в одном направлении в поезде или автобусе. Попутчиком зовут и того, с кем едут вместе на авто, чтобы разделить расходы на горючее или просто пообщаться.

"Попутчик" – типичная языковая калька, возникшая от русского "путь" – "шлях", "дорога".

Следует использовать украинский аналог "попутник".

Но это не единственный вариант. Есть и другие синонимы, которыми можно заменить "попутчика", но их толкуют их с несколько иным контекстом.

"Подорожанин" или "подорожній" – так говорят о человеке, который путешествует вместе с вами. Но это слово имеет более общее значение.

"Супутник" – это тот, кто идет, едет, путешествует вместе с кем-то. Чаще слово употребляется в контексте, когда речь идет о постоянном компаньоне в путешествии.

Итак, если речь идет о поезде или автобусе, наиболее точным вариантом будет слово "попутчик".

Когда речь идет о постоянном сопровождающем в поездке – это "супутник".

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