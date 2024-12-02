Как назвать куст орешник на украинском: помнят не все

В ноябре 2024 года Россия заявила, что впервые нанесла удар по Украине с помощью баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник". Удар был нанесен якобы в рамках военной кампании, что явилось испытанием как для оружия, так и для глобальной системы безопасности.

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Эксперты предполагают, что это оружие представляет собой облегченную версию РС-26 "Рубеж", основанную на технологиях комплекса РС-24 "Ярс". Она способна покрывать расстояние от 2000 до 6000 км. Международные аналитики предполагают, что новинка только компилирует старые наработки, хотя ее скорость и управляемые блоки остаются предметом отдельных исследований.

Название "Орешник" для этой ракеты россияне позаимствовали из названия орехового кустарника. Это кустарниковое растение, плоды которого известны под названием "лесные орехи", или "фундук".

OBOZ.UA предлагает узнать, как назвать куст "орешник" на украинском языке.

Толкование из "Словаря украинского языка":

Орешник – это куст семьи березовых со съедобными плодами – орехами (фундук). Орешником называют и тонкую и гибкую ветку из этого куста.

Орешник – это и кустарник.

Склонение слова "ліщина"

Тем не менее орешник – это не только источник вкусных орехов, но и ценное растение, используемое в разных сферах жизни.

Что делают из орешника?

Орехи: самый известный продукт, полученный из орешника. Фундук используют в кондитерском деле, для производства растительного масла, а также потребляют в сыром виде.

Масло: из орехов орешника производят ценное масло, которое богато витаминами и ненасыщенными жирными кислотами. Ее используют в кулинарии, косметологии и медицине.

Мебель: древесина орешника имеет красивую текстуру и прочность, поэтому ее используют для изготовления мебели, инструментов и других изделий.

Плетение: гибкие ветки орешника используют для плетения корзин, заборов и других изделий.

Лекарственные средства: кора, листья и орехи орешника обладают лечебными свойствами. Их используют для приготовления отваров и настоев, применяемых при лечении различных заболеваний.

Красители: из листьев орешника получают натуральные красители для тканей.

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