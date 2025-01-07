Как назвать буфет на украинском: колоритные варианты

Украинский язык отличается благозвучием разнообразием. Он имеет давнюю историю и богатую культуру, отразившуюся на его словарном запасе и грамматических особенностях. Слова обычно имеют по несколько синонимов, что позволяет точно выражать разные оттенки значений. В разных регионах Украины существуют свои диалекты, обогащающие язык колоритными словами и выражениями.

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Существует несколько вариантов, которыми можно заменить "буфет" – в зависимости от контекста. OBOZ.UA разбирался, как назвать "буфет" на украинском.

Толковый словарь дает следующие значения слова "буфет":

шкаф для хранения посуды, закусок, напитков;

стол или стойка для продажи закусок и напитков;

небольшой ресторан, место, где можно перекусить.

Например:

Біля буфету в білій куртці стояв директор чайної, пильнував за порядком (Василь Кучер).

Олена купила на річницю весілля новий посуд і поставила його в буфет.

На одній станції я вискочив, щоб чогось напитись. Хотів піти в буфет, випити пива (Михайло Коцюбинський).

Буфет в значении места для перекуса можно заменить словом "їдальня".

А для буфета в значении шкафа для хранения посуды есть следующие синонимы:

судник;

мисник;

креденець;

посудник.

Современные языковеды отмечают необходимость употреблять украинские словообразовательные модели. Например, "соковыжималку" предлагают заменить другими синонимами, используя характерные для украинского языка морфемы. Как будет украинским "соковыжималка" – читайте в материале.

Кстати, вопросы возникают и относительно слова "пылесос", поэтому OBOZ.UA разбирался, нужно ли искать для него перевод.

Также филологи объяснили, как правильно говорить по-украински – "ополоник" или "черпак".

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