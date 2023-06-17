Как научиться не дышать под водой, как На'ви в фильме 'Аватар: Путь воды' и какова опасность

Нашумевшее продолжение фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", фантастический экшен "Аватар: Путь воды" рассказывает, как клан расы На'ви под руководством главного героя Джейка Салли вынужденно оказывается на побережье океана планеты Пандора вместе с кланом Меткаина. После небольшого обучения новички овладевают удивительным навыком Меткаина – начинают проводить под водой очень долгое время.

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Как пишет издание Inverse, после выхода фильма "Аватар: Путь воды" люди начали интересоваться, можно ли плавать так, как водные На'ви. И выяснилось, что таким подводным плаванием без снаряжения занимаются любители фридайвинга. Именно эту дисциплину пришлось овладеть актерами и съемочной группой, чтобы добиться большего реализма во время съемок подводных сцен.

Руководил обучением тренер Кирк Крак. Под его руководством Сигурни Уивер смогла задержать дыхание на 6 с лишним минут, а Кейт Уинслет вообще поставила рекорд для кино, пробыв под водой 7 минут и 15 секунд. И, по словам экспертов, большинство людей могут научиться обходиться без кислорода гораздо дольше, чем они думают.

Как рассказал изданию инструктор по фридайвингу Ник Фаза, средний здоровый человек может без подготовки задержать дыхание примерно на две минуты. Его коллега Крек, работавший над "Аватаром", убеждает, что всего за час тренировки это время можно довести до четырех минут.

Главное препятствие, которое придется побороть новичку, это психологический дискомфорт, когда у человека возникает рефлекторное желание вдохнуть. Когда вы задерживаете дыхание, концентрация углекислого газа в крови повышается, посылая мозгу сигнал втянуть воздух. Когда этого не происходит, у нетренированного человека диафрагма сокращается в попытке форсировать вдох, что приводит к дрожанию всего тела. Возникает большой стресс.

Это сокращение считается физиологическим переломным моментом. Обычно именно тогда желание вдохнуть берет верх и человек выплывает на поверхность. Но этот момент опасности для здоровья и жизни еще не представляет. Хитрость состоит в том, чтобы просто переждать его.

По словам Фаза, в этот момент он начинает погружаться в себя, что больше всего напоминает медитацию. Все мысли нужно отмести и просто находиться в конкретный момент в собственном теле. Со временем тело начинает адаптироваться ко все более длинным задержкам дыхания и все большей концентрации углекислого газа в крови. А момент появления позывов к вдоху и дыхательных сокращений отодвигается по времени. Тело учится замедлять пульс и направлять кровь в мозг.

По словам Фредерика Леметра, изучающего физиологию фридайвинга в Руанском университете, тренировки впоследствии также могут увеличить общую емкость легких большинства людей, то есть объем воздуха в легких после вдоха. Легкие обычно содержат определенное количество воздуха, к которому человек не может получить доступ – так называемый остаточный объем. Укрепление дыхательных мышц помогает сократить этот объем и даже общую емкость легких. Это позволяет фридайверам набрать больше воздуха и дольше оставаться под водой.

А вот вне психологического уровня может возникать уже настоящая опасность. Желание вдохнуть и сокращение диафрагмы обычно заставляют тело вдыхать задолго до возникновения реальной проблемы. Если достаточно долго игнорировать эти предупредительные сигналы, может развиться гипоксия – состояние, возникающее из-за отсутствия кислорода. А это ведет к потере сознания. Но перед этим чувство дискомфорта исчезает и появляется состояние, которое некоторые фридайверы описывают как чувство эйфории. Оно может усложнить адекватную реакцию в опасных ситуациях.

Вот почему эксперты отмечают, что очень важно всегда тренироваться с партнером. Они также настаивают, что гипервентиляция перед задержкой дыхания – плохая идея. В действительности быстрое поверхностное дыхание снижает уровень углекислоты. Это уменьшает дискомфорт, но также означает, что ограничительным фактором становится кислород, а не CO2, а это гораздо опаснее.

Более безопасный способ избежать дискомфорта от накопления углекислого газа – это дышать чистым кислородом или азотно-кислородной смесью из баллона, который обеспечивает дополнительный кислород для погружения. Этот метод, который называют техническим фридайвингом. Именно этот метод Крек использовал на площадке "Аватара". Между дублями актеры дышали такой смесью, пока Джеймс Кэмерон делал необходимые для кадра правки. Когда актер был готов к новому дублю, начинался обратный отсчет. Вся съемочная группа, 300 человек, ждали, пока актер завершит "вдох" — несколько минут медленного спокойного дыхания, чтобы подготовиться к задержке дыхания. После этого начиналось погружение в гигантский бассейн для съемок.

Но заниматься фридайвингом без помощи профессионального инструктора эксперты не советуют. Самостоятельно овладеть этой техникой правильно чрезвычайно сложно и можно нанести себе непоправимый вред.

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