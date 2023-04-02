Мало хто пам’ятає.

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Павло багато років був депутатом Партії Регіонів в Київраді. Він майже не з’являвся в сесійній залі, але всі потрібні РПЦ МП рішення вправно голосувалися в залі завдяки тим депутатам які були квотою церкви в списках Регіоналів.

Мало хто знає.

Кожного скликання, у складі депутатів фракції Парії Регіонів обов’язково був як мінімум один лобіст по квоті Московського Патріархату.

Тоді я цього не розумів.

А от зараз чітко розумію, що таких депутатів-лобістів інтересів РПЦ МП, вони мабудь відряджали у складі Партії Регіонів в усі міськи і обласні ради по Україні, включно із Верховною Радою.

Саме так вони створили таку величезну мережу свого впливу на території нашого міста і нашої країни.

Всі ці роки і в часи Черновецького і в часи Попова, майже кожної сесії Київради, депутати Партії Регіонів пачками виносили на голосування проекти рішень про відведення в різних районах Києва ділянок під будівництва церков саме РПЦ МП.

Виключно РПЦ МП.

Саме так.

Кількість церков і храмів МП збільшувалася в спальних районах міста в геометричній прогресії і жодна інша конфесія не мала навіть мрії про 1/100 такої представленності яку мали вони.

І так.

Можна було би зараз не згадувати звідки насправді взявся такий вплив РПЦ МП в Україні, якби саме ця церква не благословляла кожного дня тисячі російських солдатів на знищення українців і України.

І якщо Києво-Печерська Лавра - це їх символ присутності, то тисячі церков по всій Україні - це їх щоденний вплив, а митрополит Павло - один з їх головних агентів цього впливу.

Тут в ФБ.

Я писав про настоятеля Павла ще 10 років назад, коли я був в опозиції Київради, а він був депутатом Київради від Партії Регіонів.

Його картка вправно голосувала за скандальні земельні і майнові питання, коли сам Павло роками не з’являється на сесіях.

В той раз вони пробували проголосувати незаконну приватизацію десятків об’єктів культурної спадщини Києва і його віртуальний голос став вирішальним.

Я не знаю чи потрібно зараз меру Києва розпочинати ревізію тих сотен рішень, але ми точно повинні зробити висновки з методів розповсюдження ворожого московського впливу в Україні щоб ніколи знову це не повторилося.