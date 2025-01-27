Как на украинском еще можно сказать 'викапаний': интересные синонимы

Синонимы играют ключевую роль в обогащении языка, придавая ему благозвучие и выразительность. Они позволяют варьировать речь, избегать повторов и создавать определенный настрой в текстах или разговорах. Синонимы не только обогащают лексический запас, но являются свидетельствами культурных традиций, исторических влияний и эволюции языка.

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К примеру, есть в украинском языке довольно интересное слово "викапаний". OBOZ.UA рассказывает, какие можно подобрать интересные синонимы к этому прилагательному.

Слово "викапаний" часто используется для описания очень сильного сходства между двумя людьми или предметами. Существует много других украинских слов, которые могут передать это самое значение, но с разными нюансами.

Вот несколько интересных синонимов:

вилитий;

достеменний;

достоту такий;

зовсім такий;

схожий;

такий самий;

тотожний;

точнісінький.

"Схожий як дві краплі води" – несколько расширенный вариант классического выражения.

Словосочетание "один в один" – подчеркивает тождество в деталях.

Выражение "як брат/сестра близнюк" может указывать и на семейное сходство.

Примеры использования слова "викапаний":

Боян аж похитав головою, і раптом неначе живцем почув голос свого мертвого попередника: "А ще ти викапаний мій дядько Карпо … Руде пасмо у волоссі …" (Костянтин Когтянц)."

Він був викапаний батько – такі самі прекрасні очі, високе чоло, буйні кучері , — та й вдачу мав достоту батькову і розум його (Гаррієт Бічер-Стоу)

Викапаний батько , – тихо говорила за обідом, пригадуючи усі риси своєї дочки (Михайло Стельмах).

Кстати, украинский язык есть такое понятие "плеоназм" – это чрезмерное употребление слов, дублирующих друг друга по содержанию. Плеоназмы не добавляют новой информации, а делают выражения громоздкими и лишними. Подробнее о тавтологических речевых ошибках – читайте в материале.

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