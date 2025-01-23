Выходной день или просто выходной? Как правильно говорить по-украински

В украинском языке есть такое понятие "плеоназм" – это чрезмерное употребление слов, дублирующих друг друга по смыслу. Плеоназмы не добавляют новой информации, а делают выражения громоздкими и лишними. Например, о субботе и воскресенье мы говорим, что это выходные дни.

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Языковед Ольга Багний объяснила, уместно ли в таком случае употреблять слово "день". Возможно, правильно сказать просто "выходной"?

Словосочетание "выходной день" является примером плеоназма, излишнего уточнения, поэтому считается речевой ошибкой.

"Вихідний" уже собственно и означает день, свободный от работы. Поэтому прибавлять к нему слово "день" не нужно. Слово ""вихідний" самодостаточно, оно уже несет в себе полное значение дня отдыха.

Кроме того, выражение "выходной день" является калькой с русского языка.

По аналогии, не стоит употреблять словосочетание "будні дні", правильно - просто "будні".

Следовательно, плеоназм – это стилистическая ошибка, заключающаяся в чрезмерном использовании слов, дублирующих друг друга по смыслу. Например, фразы "круглая сфера", "черная сажа" или "ладони рук" также передают одно и то же содержание. Плеоназмы добавляют ненужные слова, не изменяющие значение выражения.

Употребление суржика может привести к нарушению грамматических норм украинского языка и упрощению его синтаксиса. OBOZ.UA рассказывал, какие слова употребляют неправильно, часто даже не подозревая об этом.

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