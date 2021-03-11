Давно хотел написать большой пост про моду девяностых годов, это очень интересный период в истории пост-советских стран — СССР только-только перестал существовать, не стало вездесущей компартии и комсомола, и люди девяностых стали одеваться так, как им хотелось — без риска быть уволенным с предприятия и быть "проработанным по комсомольской линии". Получалось это не всегда удачно, но уж точно всегда запоминалось. Мода девяностых была чем-то похожа на юную девушку, которая впервые начала использовать макияж и только-только постигает все нюансы этого нелегкого искусства — получалось ярко, броско и немного нелепо и наивно)

Одна из задач постсоветской моды девяностых — максимально отличаться от того, что было раньше. Яркие вещи всевозможных форм и размеров, часто несочетаемые между собой как бы бросали вызов ушедшей эпохе серых мышиных пиджаков и одинаковых галстуков. Вторая задача моды девяностых (касающаяся, в основном, прекрасного пола) — эпатировать советских тёток. Яркие модницы конца восьмидесятых-начала девяностых сильно выделялись среди толпы, привлекая в свою сторону внимание мужчин и гусиное шипение "дам из старой гвардии", десятилетиями одевающихся в мрачные костюмы советских фабрик.

Итак, в сегдняшнем посте — большой и интересный рассказ про моду девяностых годов.

01. Что было до моды девяностых?

Для начала немного о том, откуда вообще взялась мода девяностых. СССР, существовавший до 1991 года, был достаточно закрытой страной, где все годы существования страны были определенные проблемы с модной одеждой — советские фабрики таковой практически не шили, в СССР она попадала главным образом через систему фарцы и была достаточно редкой. Из-за этого уличные модники весьма сильно выделялись среди общей серой массы, одно время назывались "стилягами" и нередко имели из-за своего внешнего вида проблемы с милицией или местным пролетариатом "на районе".

Тем не менее, красиво и ярко одеваться хотелось многим, и это стало возможным в последние годы СССР, когда "челноки" более-менее легально начали возить в страну импортную одежду, и эта же мода плавно перекочевала в девяностые годы. У уличной моды девяностых было несколько особенностей.

Во-первых — сильное влияние на неё оказывало телевидение (больше, чем журналы и газеты). Бывшие советские граждане очень хотели быть похожими на героев заграничных фильмов и сериалов, которые массово стали идти на экранах ТВ и видеосалонах в начале 1990-х — и очень часто "модные образы" черпались именно оттуда. Варёные джинсы, майки, заправленные в брюки, высокие кроссовки на липучках, прически в стиле "техно" — это всё образы из кино конца восьмидесятых-начала девяностых.

Вторая особенность — очень часто вещи из "моды девяностых" были либо слишком малы, либо слишком велики владельцу. Происходило это от того, что в отличие от героев фильмов, у бывших советских граждан не было возможности перебирать размеры — "фирменная" вещь часто попадала в страну в 1-2 экземплярах, и приходилось либо "брать что есть", либо оставаться ни с чем.

Ну и третья особенность — это яркие, часто несочетаемые цвета, формы, фактуры и стили. Возьмите темные очки-"авиаторы", ярко-красные бусы, металлические серьги в классическом стиле, какую-нибудь красную блузку, фиолетовый в клеточку пиджак и кислотно-синие леггинсы — и вы получите типичный образ модницы из начала девяностых. Для полной картины добавьте к этому прическу с химической завивкой и высоким начосом, а также яркий макияж с глубокими тенями)

А теперь о том, какие вещи были популярны и модны в те годы.

02. Цветные лосины, мастерки, джинсовые юбки.

Отличительной чертой женской моды девяностых стали яркие лосины — нечто вроде колготок, но без нижней "носочной" части, лосины по форме больше напоминали обтягивающие брюки. Лосины были самых различных цветов и фактур — ярко-зеленые, фиолетовые, оранжевые, леопардовые и т.д. Чем ярче — тем лучше. В качестве "верха" к лосинам часто выбиралась какая-нибудь куртка контрастно-кислотных цветов или спортивная мастерка от костюма, редко приходящаяся по размеру — обычно из Турции возили мастерки больших размеров, дабы те не залеживались на прилавках.

Ещё популярной вещью в те годы были женские джинсовые юбки, некоторые модели имели внизу резиночку — тоже вполне себе отличительная черта моды девяностых.

03. Джинсы "мальвины" и "варёнки".

Джинсы, бывшие дорогим дефицитом в СССР (фирменные модели "Монтана" продавались по 220-250 рублей), стали настоящим бумом в моде девяностых — в страны бывшего СССР массово хлынули дешевые джинсы, в которых начал ходить каждый второй, если не каждый первый модник. Самыми модными джинсами начала девяностых были так называемые "варёнки" — обычные темно-синие джинсы по специальной технологии вываривались в горячей воде, отчего приобретали этакую "мраморную" структуру и светлый цвет разных оттенков — от темно-голубого до почти белого.

Самой популярной моделью варёных джинсов девяностых стали, пожалуй, джинсы фирмы "Mawin", называемые в народе также "мальвинами". Джинсы шились в Пакистане, имели узнаваемую вышивку красно-зеленого цвета на правом заднем кармане, а также контрастную черно-белую кожаную лейбу в том месте, где продевался ремень. Если джинсы носили с ремнем — то ремень обязательно продевали под лейбу, а майку заправляли внутрь — чтобы все видели, что это фирменные джинсы)

Помимо заводских моделей, "варёнки" могли также изготавливаться и в домашних условиях — существовало несколько рецептов получения такого оттенка. Кажется, синие джинсы нужно было час или два варить на медленном огне в большом баке с добавлением убойного советского отбеливателя, а потом ещё каким-то особым образом отжимать. Ещё были очень популярны "варёные" куртки — часто они были всесезонными, с подстегивающейся теплой подкладкой и отстегивающимися рукавами. Такую куртку можно было носить буквально круглый год — получая из одной вещи то теплую зимнюю куртку, то легкую летнюю жилетку.

04. Спортивные костюмы у мужчин и женщин.

Настоящим писком моды девяностых стали спортивные костюмы — причём носили их как мужчины, так и женщины. Спортивные костюмы были чаще всего свободного широкого кроя и невообразимых кислотных оттенков (на фото выше — ещё относительно спокойный вариант). Костюмы были особенно популярны среди "братков", рекетиров и уличных торговцев — такая одежда была удобной для ношения целый день, не стесняла движений и выглядела "модно и приблатнённо".

Особым шиком считалось, если костюм имеет "фирменный" лейбл — ценились костюмы от Adidas, Reebok и Puma (последнюю в разговорной речи часто именовали "Рита" из-за схожести написания). Встречались также китайско-турецкие подделки с вышивкой вроде "Abibas" — не помню отношения к таким костюмам, кажется никто особо не вчитывался.

Ещё в девяностые появилась манера (ныне считающаяся совершенно дикой) носить спортивные костюмы с классическими остроносыми туфлями (чаще всего черного цвета) — на фото как раз такой вариант. Это не считалось модным, а было скорее вынужденной мерой — достать хорошие кроссовки либо кеды было возможно далеко не всегда.

05. Свитера с вышивкой "BOYS".

Очень яркая и узнаваемая модная вещь из девяностых — мужские свитера с вышивкой. Те, кто рассказывает, что такие свитера "получали в девяностые в подарок от бабушки" — абсолютно не в теме, несмотря на довольно винтажный вид — свитера с вышивкой были ультра-модной вещью, привозимой из-за границы.

Такие свитера ткались из плотной шерстяной (немного колючей) ткани, а их дизайн всегда имел одну стуктуру — вверху и внизу были геометрические узоры, а в районе живота была однотонная полоска (чаще белая) с вышивкой. Абсолютным лидером продаж был свитер с вышивкой "BOYS" — на фото выше представлены аж три варианта такого свитера. На втором месте по популярности был летящий орёл — видимо, из-за сходства с "фирмовым" орлом "Montana".

Свитера с вышивкой вышли из моды так же быстро, как и вошли — уже во второй половине девяностых их практически никто не носил.

06. Кожаные куртки-"косухи" и пуховики.

Кожаные куртки в "техно-стиле" были очень популярны в девяностые годы — думаю, свою роль тут сыграл фильм "Терминатор-2", популярность группы "Депеш мод" и зарождающаяся популярность металл-движения. Кожанки возили чаще всего из Турции — причем иногда за куртки из натуральной кожи пытались выдать куртки из кожзаменителя.

У покупателей на рынке существовало несколько способов проверки "натуральности товара" — во-первых, незаметный участок куртки можно было чуть подпалить зажигалкой — кожа не должна была гореть, тогда как заменитель начинал плавиться. Второй способ — это подпороть уголок куртки и посмотреть на изнанку материала — на обратной стороне натуральной кожи должна быть замша, тогда как у дерматина там будет ткань. Ну и третий способ — если натуральную кожу слегка натянуть на большой палец и посмотреть на свет — то будут заметны точечки-поры, тогда как кожзам будет похож на однородную пленку.

"Пуховиками" называли большие и по большей части бесформенные зимние куртки, набитые пером и пухом. Пуховики тоже возили из других стран — к примеру, у нас в семье за ними однажды ездили в Вильнюс. Пуховики девяностых были очень непрактичными — из-за того, что вещь не была прошита должным образом, после сезона-двух ношения весь пух сбивался в нижнюю часть пуховика, оголяя плечи и грудь. После стирки такие пуховики чаще всего превращались в бесформенное нечто и выбрасывались.

07. Необычные пиджаки.

Ещё один очень узнаваемый модный "артефакт эпохи девяностых" — это пиджаки всяких невообразимых, "несоветских" фасонов и стилей. У женщин стали популярны разноцветные пиджаки с широкими подложенными ватными плечиками — сейчас это смотрится странно, а тогда было весьма модно. Женские пиджаки были разной длины и фасонов, шились чаще всего из шерстяной ткани.

У мужчин стали популярны так называемые "двубортные" пиджаки с широким отложным воротником, причем разрез на воротнике должен был представлять собой узкую линию (как на фото выше), а не "галочку", как в пиджаках старых фасонов. Года два или три были популярны малиновые пиджаки — существует легенда, якобы причиной популяризации малинового пиджака стал Сергей Мавроди, зачитавший 31 декабря 1993 года новогоднее обращение к народу именно в малиновом пиджаке, но насколько я помню — такие пиджаки появились года за два или три до того в игре "Что, Где, Когда?" в качестве "пиджаков магистров". Так что сложно сказать, что именно послужило причиной их популярности.

08. Детская мода. Кепки, электронные часы и джинсы с булавками.

У детей девяностых тоже была своя мода — модными считались яркие мастерки от спортивных костюмов вроде "Reebok" или "Puma", причем часто их носили отдельно от комплекта — с обычными брюками либо джинсами.

Одно время очень популярны были кепки "USA California" — темно-синих, ярко-синих, черных и (позже) камуфляжных цветов, у меня такая была. Козырек в кепке должнен был быть обязательно согнут лично владельцем — вариант с прямым козырьком (как на фото выше) считался "лоховским". Правильный изгиб делался так — козырек зажимался между ладоней, после чего надо было двигать ладонями вверх-вниз, постепенно усиливая давление к центру. Главным тут было не переборщить — при большем, чем это было нужно, усилии пластиковое основание козырька ломалось, и обладатель такой "поломаной кепки" считался ещё большим лохом, чем тот, у кого козырек был прямым.

Модными считались и темные очки в пластиковой оправе — особым шиком считалось не снимать фирменную наклейку из уголка стекла. Ещё в начале девяностых были очень модными электронные часы с браслетом — "Casio" либо "Электроника". У меня был самый крутой вариант "Электроники" — с секундомером, таймером, будильником, каким-то там календарём и подсветкой экрана, которая срабатывала от нажатия на верхнюю левую кнопку.

Во второй половине девяностых модными стали майки и байки с принтами "Nirvana" и "Metallica", а также исписанные шариковой ручкой и увешанные английскими булавками джинсы с стиле "гранж" — у меня такие были, на джинсы я извел две упаковки булавок и лично выводил на них шариковой ручкой надписи "Nirvana" и "Kurt D. Cobain (1967-1994)". А ещё крутыми и модными аксессуарами считались медальоны "Анархия" и значки с всё той же группой "Nirvana".

Фото: people.onliner.by | bigpicture.ru | modnamarka.ru | wuzzup.ru

А как вы одевались в девяностые годы?

Напишите в комментариях, интересно)

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