Как мужчины с 18 мая будут получать услуги в сервисных центрах: разъяснение МВД

Сервисные центры МВД с 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, будут предоставлять услуги в обычном режиме. Мужчины призывного возраста будут получать услуги, не предоставляя военно-учетные документы.

Об этом сообщили на сайте Главного сервисного центра МВД. Отмечается, что пакет документа, который понадобится для обслуживания в центрах, остается неизменным.

В частности, отмечается, что для обмена водительского удостоверения украинцам понадобится:

– паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта,

– регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН),

– имеется водительское удостоверение.

Для перерегистрации авто физических лиц или оформления договора купли-продажи в сервисный центр нужно предоставить:

– паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;

– ИНН;

– свидетельство о регистрации транспортного средства;

– доверенность на другое лицо (при необходимости).

В МВД напомнили, что оформить договор купли-продажи можно также онлайн в приложении Дія, а обменять водительские удостоверения – в Кабинете водителя и в Дії.

Как сообщал OBOZ.UA:

– МВД запустило два сервиса для военнослужащих и работников органов МВД. Речь идет об электронном кабинете для пострадавших и контактном центре по вопросам социальной защиты под номером 1536.

– С 4 мая в Украине вступила в силу новая система маркировки автомобилей, используемых кандидатами в водители для практической подготовки и экзаменов. Опознавательный знак на таких транспортных средствах будет изменен с "У" на "Н".

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