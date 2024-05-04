В Украине с 4 мая изменились маркировки на учебных авто: что теперь будет вместо привычного 'У'

С 4 мая в Украине вступает в действие новая система маркировки автомобилей, используемых кандидатами в водители для практической подготовки и экзаменов. Отличительный знак на таких транспортных средствах будет изменен с "У" на "Н".

Об этих изменениях сообщила прессслужба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, по информации Укринформ. Это нововведение утверждено постановлением Кабинета Министров Украины №1128 от 27 октября 2023 года и уже вступило в силу.

Термин "учбовий транспортний засіб" меняется на "навчальний транспортний засіб". Согласно этим изменениям, маркировка "Н" должны иметь транспортные средства автошкол, предназначенные для проведения практической подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов.

Это касается автомобилей сервисных центров МВД, на которых кандидаты в водители проверяют свои практические навыки управления.

Как сообщал OBOZ.UA, за нарушение ПДД в Украине могут ввести новый штраф. Караты собираются за превышение транспортом допустимого уровня шума – чем особенно "грешат" мотоциклисты. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине заметно выросли продажи новых легковых автомобилей. За год – с января 2023 по январь-2024 – количество сделок увеличилось на 47%.

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