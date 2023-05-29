Как изменилось эмоциональное состояние украинцев и что доставляет удовольствие большинству даже во время войны: результаты опроса

Большинство украинцев оценивают свое эмоционально-психологическое состояние как удовлетворительное. К тому же по сравнению с данными прошлого опроса, проведенного зимой, весной ситуация несколько улучшилась.

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Соответствующее исследование было проведено Украинским институтом будущего. В онлайн-опросе приняли участие 1205 респондентов из разных регионов Украины в течение 16-20 мая 2023 года.

Так, свое эмоционально-психологическое состояние большинство украинцев оценили на 3 из 5 баллов. В то же время, по сравнению с предварительными данными опроса, проведенного в декабре 2023 года, ситуация даже улучшилась. Тогда средняя оценка составила 2.9 балла. 39% опрошенных респондентов считают, что их эмоциональное состояние из-за влияния войны ухудшилось.

Опрошенные лица считает, что на их настроение влияет ощущение опасности. Так, 26% респондентов отметили, что чувствуют ее даже дома (особенно жители востока и юга Украины). Также значительная часть участников опроса, а именно 39-44%, считают опасным пребывание вне дома. Они тревожно чувствуют себя на работе, в общественных местах и заведениях и даже просто идя по улице.

Большая часть украинцев испытывают усталость, истощенность, тревожность и проблемы со сном. Так, психологическое истощение более характерно для женщин особенно среднего возраста (36-50 лет). Эмоциональную тревожность чаще испытывают молодые люди (18-35 лет), в том числе мужчины. Проблемы со сном более характерны для пожилых женщин (51 год или старше).

Лучше всего украинцам помогают снимать усталость и стресс общения с родственниками, детьми и друзьями, прогулки на свежем воздухе, просмотр фильмов или сериалов дома и времяпрепровождение в Интернете и слушание музыки.

Самые распространенные эмоции, которые испытывают украинцы в последнее время, можно обобщить до трех главных: тревога, ожидание улучшений и надежда.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не согласятся на уступки России по возвращению к линии разграничения до 24 февраля. По результатам опроса, большинство украинцев сейчас выступает против прямых переговоров с РФ ради достижения мира (63,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом нет существенных региональных отличий в убеждении, что наша страна одержит победу над агрессором.

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