Как избавиться от неприятного запаха из обуви: простой лайфхак

Существует простой способ устранить неприятный запах ботинок, кроссовок или сапог. Для этого понадобится обычная сода.

Лайфхаком поделилась на своей странице в TikTok австралийская блогерша Каролина Макколи. При этом метод не потребует больших материальных или физических затрат (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Австралийка отметила, что для начала нужно взять старые капроновые носки. В каждый из них следует высыпать по несколько ложек соды и связать их узлами. Получившиеся мешочки разместить внутри обуви, которая плохо пахнет.

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По наблюдениям Макколи, за несколько часов сода устранит неприятный запах.

Пост о таком способе стал вирусным в сети и набрал больше 286 тысяч просмотров, более 14 тыс. лайков и более 1300 перепостов. Пользователи сети поблагодарили девушку за рабочий лайфхак в комментариях. "Замечательная рекомендация", "Боже, каждый твой ролик невероятно полезен!", "О, отличный совет!", "Спасибо!" – писали они.

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